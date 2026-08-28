Muere el economista Pedro Rivero, expresidente de Liberbank y de la antigua patronal eléctrica Unesa
También fue consejero de REE y OMEL y formó parte del Consejo Consultivo de CNE.
Más información: Las tres últimas fusiones bancarias en España implicaron 13.200 despidos y el cierre de 3.500 oficinas
Las claves
Generado con IA
Fallece Pedro Rivero Torre, expresidente de Liberbank y de la patronal eléctrica Unesa, a los 87 años.
Rivero fue también vicepresidente de la CEOE y una figura destacada en el sector empresarial y energético español.
Catedrático y doctor en Ciencias Económicas, ocupó cargos relevantes como consejero de REE y OMEL, y fue miembro de la Real Academia de Doctores.
Recibió el doctorado honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha y presidió la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA.
Pedro Rivero Torre, expresidente de Liberbank y de la antigua patronal eléctrica Unesa, ha muerto a la edad de 87 años, según informó CEOE en su cuenta de la red X.
La gran patronal empresarial, de la que fue también vicepresidente, lamentó "profundamente" el fallecimiento de Rivero, al que ensalzó como una "figura destacada del mundo empresarial y energético español".
Doctor en Ciencias Económicas y Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Empresa en la Universidad Complutense, Rivero nació en 1938 en la localidad cántabra de Guarnizo.
Desde CEOE lamentamos profundamente el fallecimiento de Pedro Rivero, quien fuera vicepresidente de CEOE y presidente de UNESA @aelec_es— CEOE (@CEOE_ES) August 28, 2026
Una figura destacada del mundo #empresarial y energético español. Nuestro cariño y condolencias a su familia, amigos y compañeros pic.twitter.com/yis3znMmjE
A lo largo de su larga carrera fue presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), así como consejero de REE y OMEL. Además, formó parte del Consejo Consultivo de la antigua CNE, entre otros cargos.
También fue presidente de Liberbank, así como presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA, miembro de la Real Academia de Doctores, y doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha.