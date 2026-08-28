Muere el economista Pedro Rivero, expresidente de Liberbank y de la antigua patronal eléctrica Unesa

Recibió el doctorado honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha y presidió la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA.

Catedrático y doctor en Ciencias Económicas, ocupó cargos relevantes como consejero de REE y OMEL, y fue miembro de la Real Academia de Doctores.

Rivero fue también vicepresidente de la CEOE y una figura destacada en el sector empresarial y energético español.

Fallece Pedro Rivero Torre, expresidente de Liberbank y de la patronal eléctrica Unesa, a los 87 años.

Pedro Rivero Torre, expresidente de Liberbank y de la antigua patronal eléctrica Unesa, ha muerto a la edad de 87 años, según informó CEOE en su cuenta de la red X.

La gran patronal empresarial, de la que fue también vicepresidente, lamentó "profundamente" el fallecimiento de Rivero, al que ensalzó como una "figura destacada del mundo empresarial y energético español".

Doctor en Ciencias Económicas y Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Empresa en la Universidad Complutense, Rivero nació en 1938 en la localidad cántabra de Guarnizo.

Desde CEOE lamentamos profundamente el fallecimiento de Pedro Rivero, quien fuera vicepresidente de CEOE y presidente de UNESA @aelec_es



Una figura destacada del mundo #empresarial y energético español. Nuestro cariño y condolencias a su familia, amigos y compañeros pic.twitter.com/yis3znMmjE — CEOE (@CEOE_ES) August 28, 2026

A lo largo de su larga carrera fue presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), así como consejero de REE y OMEL. Además, formó parte del Consejo Consultivo de la antigua CNE, entre otros cargos.

También fue presidente de Liberbank, así como presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA, miembro de la Real Academia de Doctores, y doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha.