El Euríbor supera la barrera del 3%, su nivel más alto desde 2024, y vuelve a encarecer las hipotecas variables

El incremento del Euríbor podría suponer un aumento de hasta 76 euros mensuales en la cuota de algunas hipotecas variables, encareciendo los préstamos hasta 911 euros anuales.

Los mercados anticipan una subida de tipos del BCE en septiembre y otra posible en octubre, lo que mantendría el precio del dinero en máximos desde 2025.

El repunte responde al aumento de las presiones inflacionistas derivadas del conflicto en Oriente Próximo y la subida del precio del petróleo.

El Euríbor supera el 3% diario, su nivel más alto desde septiembre de 2024, encareciendo las hipotecas variables en España.

El Euríbor ha superado este viernes la barrera del 3% en tasa diaria, un nivel que no alcanzaba desde septiembre de 2024 y que supone un nuevo repunte del principal índice de referencia para las hipotecas variables en España.

En concreto, el tipo de interés interbancario se ha llegado a situar en el 3,003%.

El indicador consolida así la trayectoria alcista que mantiene durante 2026 y se aleja cada vez más de los niveles registrados a comienzos de año, cuando se situaba en torno al 2,2% y los mercados todavía contemplaban un escenario de estabilidad o incluso nuevas bajadas de los tipos de interés.

"El Euríbor está anticipando un endurecimiento monetario que el propio BCE todavía no ha confirmado. El mercado se está moviendo más rápido que los bancos centrales y eso lo están notando ya los hipotecados a tipo variable en su cuota mensual", ha explicado Laura Martínez, portavoz de iAhorro.

El cambio de expectativas responde, entre otros factores, al repunte de las presiones inflacionistas derivadas de la guerra en Oriente Próximo.

El fin de la tregua el pasado lunes y el recrudecimiento del conflicto en la región han empujado los precios del petróleo hasta los 93 dólares, lo que ha hecho que los inversores anticipen un mayor endurecimiento de las previsiones sobre la evolución de la política monetaria.

De este modo, los mercados descuentan con una probabilidad del 96% una nueva subida de tipos de 25 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo (BCE), que se reúne de nuevo en septiembre, según los modelos ECB Watch (elaborados a partir de los futuros del euroSTR) consultados por Europa Press.

Precio del dinero

En ese caso, el precio del dinero quedaría fijado en el 2,5%, nivel que no alcanzaba desde marzo de 2025.

A su vez, los inversores mantienen con un 76% de probabilidad que la autoridad monetaria continuará endureciendo su política y acometerá un alza de otros 25 puntos básicos de las tasas en la reunión de octubre, para luego mantener los tipos estables en el 2,75% en la última reunión del año.

Este nuevo escenario vuelve a poner el foco sobre los hogares con hipotecas a tipo variable, que afrontan un doble impacto por el aumento del coste de la energía y el encarecimiento de sus préstamos. La subida del euríbor afecta tanto a las nuevas operaciones como a las hipotecas variables ya contratadas cuando llega el momento de su revisión.

En concreto, el comparador online Kelisto calcula que el repunte del indicador podría traducirse en un incremento de unos 76 euros al mes para determinados hipotecados, lo que elevaría el coste del préstamo en torno a 911 euros al año, aunque el impacto final dependerá de las condiciones de cada hipoteca.