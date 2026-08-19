Openbank sube al 2,75% TAE la rentabilidad de su Cuenta Remunerada, sin límite de saldo, para nuevos clientes

Tras el primer año, la cuenta se convierte en una Cuenta de Ahorro Openbank, con el tipo de interés vigente en ese momento.

Para acceder a la promoción, es requisito utilizar Bizum en la operativa diaria de la cuenta.

Openbank eleva al 2,75% TAE la rentabilidad de su Cuenta Remunerada para nuevos clientes, sin límite de saldo.

Openbank ha elevado este miércoles hasta el 2,75% TAE (2,72% TIN anual) la rentabilidad de su Cuenta Remunerada. Así lo ha confirmado la entidad financiera en un comunicado.

En concreto, la cuenta no tiene límite máximo de saldo remunerable y se ofrece a nuevos clientes que se den de alta en la entidad. Además, utilizar Bizum como parte de la operativa diaria de los clientes es una de las condiciones para acceder a la promoción.

De este modo, al contar con 10.000 euros en la cuenta, la entidad remunerará con 22,67 euros brutos al mes al cliente (272 euros brutos anuales).

Al mismo tiempo, la entidad financiera ha precisado que tras el primer año, la Cuenta Remunerada Openbank pasará a ser una Cuenta de Ahorro Openbank. En este cambio, la cuenta contará con el tipo de interés nominal que tenga en ese momento.

Además de la subida en el interés de la cuenta, el banco mantiene hasta el 30 de septiembre la bonificación de hasta 200 euros brutos para aquellos clientes que domicilien al menos dos recibos distintos, de cualquier importe, y los mantengan durante diez meses.