Revolut ficha a Santiago Pérez como nuevo director general de España tras su paso por Remitly

La plantilla de Revolut en España continúa creciendo y ya supera los 1.800 empleados.

Pérez trabajará junto a Ignacio Zunzunegui en un momento de fuerte expansión de Revolut, que ya supera los 6,3 millones de clientes en España.

Santiago Pérez cuenta con más de 15 años de experiencia en empresas tecnológicas globales, incluyendo cargos en Remitly y Expedia Group.

Revolut ha nombrado a Santiago Pérez Olano como nuevo director general de su sucursal en España.

Nuevos cambios en Revolut. La compañía británica ha fichado a Santiago Pérez Olano como nuevo director general de la sucursal española.

Pérez cuenta con una sólida trayectoria de más de 15 años gestionando el negocio de empresas tecnológicas a escala global. Antes de incorporarse a Revolut, dirigió en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) la fintech americana Remitly (RELY).

Previamente, ocupó distintos puestos de liderazgo en la empresa tecnológica de viajes online Expedia Group (EXPE), donde lideró Marketing & Growth en EMEA así como el departamento de Alianzas Estratégicas para EMEA y Latinoamérica.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por ESADE y MBA por London Business School, el directivo ha desarrollado gran parte de su carrera entre Londres y Nueva York.

"Revolut está redefiniendo lo que los usuarios esperan de su banco: una experiencia multiproducto simple y transparente, en un entorno ágil y eficiente diseñado para adaptarse rápidamente a las necesidades de sus clientes. España es uno de los mercados más dinámicos de Europa en adopción digital y existe una gran oportunidad para seguir ganando relevancia como banco principal de millones de clientes", ha señalado Pérez.

Santiago trabajará estrechamente con Ignacio Zunzunegui, Head of Growth para el Sur de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

Su incorporación se produce en un momento de fuerte expansión para el banco británico en España.

La compañía ya ha alcanzado los 6,3 millones de clientes en España y "continúa acelerando su crecimiento en áreas clave como cuentas nómina, ahorro, inversión, crédito y banca para empresas", añade la entidad bancaria en un comunicado.

Así, Revolut continúa reforzando su presencia en nuestro país, donde sigue ampliando su equipo, que ya supera los 1.800 empleados.