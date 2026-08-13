Revolut creará su propia red de salas VIP en aeropuertos europeos y comenzará en Copenhague en 2027

La compañía aspira a que Revolut Lounge sea la mayor sala VIP de uso compartido del espacio Schengen.

La sala VIP en el aeropuerto de Copenhague se desarrollará junto a Plaza Premium Group, referente mundial en este tipo de espacios.

El proyecto busca trasladar el ecosistema digital de Revolut a espacios físicos con gran afluencia de clientes.

Revolut ha anunciado sus planes para lanzar una red de salas VIP o Revolut Lounge en aeropuertos europeos, potenciando los mercados prioritarios para la compañía, comenzando por el centro de conexiones de Copenhague (Dinamarca) a partir de 2027, según un comunicado.

Esta novedad supone un nuevo paso para llevar su ecosistema digital a espacios físicos con una gran presencia de clientes, después de abrir el primer Revolut Store en Barcelona, en la céntrica ubicación de Portal del Ángel.

"Todos coincidimos en que las salas VIP de los aeropuertos suelen dejar bastante que desear. Queremos llevar nuestra forma de entender el diseño al mundo físico y crear algo atrevido y atractivo. Copenhague encaja perfectamente", ha señalado el director - Product GP & New Bets de Revolut, Hadi Nasrallah.

La elección del aeródromo en la capital danesa, que transporta a 30 millones de pasajeros anuales y cuenta con acceso a 184 destinos, responde a su reputación internacional como "referente en diseño escandinavo, innovación arquitectónica y conectividad global".

Mientras, Dinamarca también refleja el rápido crecimiento de Revolut en los países nórdicos, una región con un enorme potencial para el banco europeo, ya que cuenta con dos millones de clientes y prevé superar los tres millones a finales de año.

Así, Revolut Lounge en el Aeropuerto de Copenhague se desarrollará junto con Plaza Premium Group, que opera la mayor red de salas VIP de aeropuertos del mundo y su marca Plaza Premium Lounge ha sido reconocida por Skytrax como la mejor sala VIP independiente del mundo todos los años entre 2016 y 2025.

Por ello, la aspiración marcada por la empresa financiera, establecida en Lituania, es que sea "la mayor sala VIP de uso compartido del espacio Schengen".