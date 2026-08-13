Los neobancos mejoran su oferta con los pagos inmediatos europeos de Wero o la reapertura de cuentas cerradas

En España, quienes reabran cuenta en Trade Republic accederán a los servicios actuales, aunque no a las promociones exclusivas para nuevos clientes.

Trade Republic ha habilitado la reapertura de cuentas cerradas, ofreciendo una nueva cuenta y cartera, con posibilidad de acceso tras 24 horas del cierre previo.

Wero permite enviar y recibir dinero en menos de diez segundos, incluso a usuarios que no tengan cuenta en N26 ni usen apps externas.

N26 ha lanzado Wero, una solución de pagos inmediatos paneuropeos integrada en su app, permitiendo transferencias instantáneas usando solo teléfono o email.

Los neobancos continúan mejorando su oferta de servicios para arañarle cuota de mercado a la gran banca. Esta misma semana, dos de los grandes jugadores, como son N26 y Trade Republic, han sorprendido al mercado con innovaciones como los pagos instantáneos paneuropeos de Wero o la reapertura de cuentas que previamente fueron cerradas.

N26 ha lanzado Wero, la cartera digital y solución de pagos inmediatos desarrollada por la Iniciativa de Pagos Europea (EPI), integrándola directamente en su app.

Esta nueva funcionalidad permite a los clientes de Alemania y Francia enviar y recibir dinero en cuestión de segundos utilizando únicamente un número de teléfono o una dirección de correo electrónico, eliminando así la necesidad de compartir o introducir un número de cuenta (IBAN).

La aplicación lanzada por la banca francesa, alemana y belga nació para facilitar pagos transfronterizos, al contrario que otras iniciativas, como Bizum, que nacieron con vocación nacional -en este caso, España- y luego se han expandido.

Entre las opciones de Wero, incluye la posibilidad de enviar y recibir fondos de forma instantánea a personas que no tienen cuenta en N26, sin necesidad de aportar datos bancarios ni de utilizar una aplicación externa. Las transferencias llegan a la cuenta bancaria del destinatario en menos de diez segundos.

Desde N26 señalan que Wero ya está disponible para los clientes que cumplan los requisitos en Alemania y Francia, y está previsto un despliegue progresivo en otros mercados en el futuro. Como España, uno de los países prioritarios para el neobanco germano.

Por su parte, Trade Republic ha introducido una nueva funcionalidad que permite a antiguos clientes volver a abrir una cuenta después de haberla cerrado voluntariamente, así como establecer una nueva relación bancaria cuando se trasladan a otro país en el que la entidad opera.

Reapertura de cuentas

Hasta ahora, el cierre de una cuenta suponía que el cliente no podía volver a registrarse posteriormente. Con este cambio, los usuarios elegibles pueden acceder de nuevo a la aplicación con sus credenciales, confirmar sus datos y completar, cuando sea necesario, un nuevo proceso de identificación.

La reapertura está disponible 24 horas después del cierre de la cuenta. El cliente recibe una nueva cuenta de efectivo, una nueva cartera de valores y un nuevo IBAN. En aquellos mercados en los que Trade Republic dispone de una oferta bancaria localizada, el cliente recibe además el IBAN local correspondiente.

La nueva cuenta se crea de forma independiente a la anterior, por lo que no se trasladan automáticamente las operaciones, posiciones o historial de intereses.

En España, los clientes que vuelvan a Trade Republic tendrán acceso a la oferta actual de la entidad, incluyendo Bizum, fondos de inversión, Mejor Precio y atención al cliente gratuita, entre otras funcionalidades. Sin embargo, las promociones específicamente reservadas a nuevos clientes, como la actual remuneración promocional del 3,04% TAE, no se aplican a cuentas reabiertas.

La funcionalidad está disponible para clientes que cerraron voluntariamente su cuenta o que dejaron la entidad debido a un cambio de país.