Revolut obtiene licencia bancaria en Francia para prestar más servicios en España y otros países europeos

El banco comenzará su expansión de servicios en Francia, seguido de Alemania, España, Irlanda, Italia y Portugal.

Revolut cuenta con cerca de 30 millones de clientes en Europa Occidental y planea incorporar a más de 600 empleados.

La fintech invertirá más de 1.000 millones de euros en Europa Occidental y abrirá una nueva sede en París en 2027.

Revolut ha obtenido una licencia bancaria completa en Francia, permitiendo ampliar sus servicios en España y otros países europeos.

Revolut Bank SA (RBSA), la entidad francesa del neobanco, ha obtenido una licencia bancaria completa en Francia tras una evaluación conjunta de la Autoridad de Control Prudencial y de Resolución de Francia y del Banco Central Europeo (BCE), según ha informado este lunes la entidad, que ha destacado que esta decisión "marca un hito histórico en la trayectoria de Revolut en Europa".

La fintech ha afirmado en un comunicado que esta licencia francesa llega en pleno refuerzo de su presencia en Europa Occidental. Durante el último año, la compañía ha comprometido una inversión de más de 1.000 millones de euros en la región, prevé incorporar a más de 600 empleados y ha confirmado la apertura, en 2027, de su nueva sede para Europa Occidental en París.

Europa Occidental es la mayor región de Revolut, en la que cuenta con cerca de 30 millones de clientes, de los que casi 8 millones se han incorporado en el último año.

"La licencia francesa consolida la base sobre la que Revolut seguirá dando servicio a estos clientes con los más altos estándares regulatorios y operativos, al tiempo que acelera su objetivo de convertirse en el banco más grande y de mayor confianza de Europa, apoyándose en una fuerte implantación local, la confianza regulatoria y la innovación continua en productos", ha subrayado la entidad.

Revolut Bank SA estará liderada por Frédéric Oudéa, presidente del consejo de administración, mientras que Béatrice Cossa-Dumurgier será la consejera delegada de la entidad para Europa Occidental.

Revolut Bank comenzará a prestar servicio de forma progresiva a clientes de toda Europa, empezando por Francia. En fases posteriores se incorporarán otros mercados europeos, entre ellos Alemania, España, Irlanda, Italia y Portugal.

La fintech ha precisado que la entidad lituana de Revolut, Revolut Bank UAB, seguirá siendo un pilar fundamental de las operaciones del grupo para el resto del Espacio Económico Europeo (EEE).

Béatrice Cossa-Dumurgier, CEO de Revolut Europa Occidental. Imagen cedida.

En países como España, aunque Revolut ofrece IBAN español, el banco presta servicio como una sucursal en España de Revolut Bank UAB. En el inicio de sus operaciones, solamente ofrecía IBAN lituanos.

Según la compañía, este modelo europeo de doble entidad está diseñado para respaldar el crecimiento de Revolut en todo el continente. Ambas entidades estarán supervisadas por su autoridad nacional competente y por el Banco Central Europeo.

La entidad cuenta ya con licencias bancarias a ambos lados del Atlántico y presencia en 40 mercados, y su objetivo es el de convertirse en el banco "más grande y de mayor confianza de Europa".