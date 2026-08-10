China elige a Deutsche Bank como su banco de compensación de renminbi para Europa

El nombramiento permitirá a Deutsche Bank ofrecer soluciones optimizadas en pagos, gestión de liquidez, financiación comercial e inversión en RMB para empresas y entidades financieras europeas.

Es el primer banco extranjero en recibir este mandato, consolidando el papel de Fráncfort como centro financiero mundial y reforzando la conexión entre China y Europa.

Deutsche Bank facilitará servicios de procesamiento, compensación y liquidación de operaciones transfronterizas en RMB, actuando como enlace local con los sistemas de pagos chinos.

El Banco Popular de China ha designado a Deutsche Bank como banco de compensación de renminbi (RMB) para Europa, con sede en Fráncfort.

Deutsche Bank ha sido elegido por el Banco Popular de China (PBoC) como banco de compensación de renminbi (RMB) para Europa, con sede en Fráncfort.

El banco germano facilitará a las entidades financieras y empresas europeas servicios directos de procesamiento, compensación y liquidación de principio a fin para operaciones transfronterizas denominadas en RMB (o yuanes), actuando como enlace local con los sistemas de pagos de China.

Deutsche Bank es el primer banco extranjero en recibir este mandato, lo que refuerza su papel como uno de los principales conectores entre los mercados financieros de China y Europa, y consolida la posición de Fráncfort como centro financiero de referencia a escala mundial.

Asimismo, contribuirá a fortalecer las infraestructuras de compensación de RMB en Europa, favoreciendo unos flujos de RMB "más eficientes" y facilitando a entidades financieras y empresas el acceso a una liquidez offshore en RMB "fiable", según el comunicado de la entidad alemana.

Este nombramiento oficial permitirá a Deutsche Bank ofrecer soluciones directas y altamente optimizadas en RMB en ámbitos como pagos, gestión de liquidez, financiación del comercio e inversión.

En última instancia, "esto se traducirá para los clientes en una mayor agilidad operativa, una reducción del riesgo de contraparte y un apoyo más fluido a sus actividades empresariales internacionales".

Deutsche Bank ha desempeñado un papel activo durante años en el desarrollo de la internacionalización del renminbi y fue uno de los primeros bancos internacionales en participar directamente en el Cross-border Interbank Payment System (CIPS) en 2015.