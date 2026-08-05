La banca se convierte en 'teleco' y ya vende datos móviles para captar a los jóvenes

La estrategia busca captar viajeros jóvenes, a quienes luego pueden ofrecer productos financieros como cambio de divisas, cuentas remuneradas o seguros.

Santander ofrece paquetes de datos móviles en más de 160 países desde su app, y planea expandir el servicio a Portugal y México.

Revolut, N26 y Santander han lanzado servicios de eSIM que permiten a sus clientes conectarse a Internet en el extranjero sin necesidad de tarjeta SIM física.

Los bancos han comenzado a vender datos móviles y servicios eSIM para atraer a los jóvenes y competir con las operadoras de telecomunicaciones.

La banca busca nuevas fórmulas y canales para captar a los más jóvenes hacia sus productos financieros. Y una puerta de entrada está siendo la eSIM y la venta de datos móviles para la planificación de los viajes. Lo que provoca que el sector bancario cada vez más compita contra las operadoras de telecomunicaciones.

Fue Revolut, el gigante de los neobancos europeos, quien en 2024 inició esta tendencia. Luego le ha seguido N26, y esta semana un banco tradicional como Santander ha entrado en la carrera de los datos móviles para las nuevas generaciones de usuarios bancarios.

Revolut, de la mano de 1GLOBAL, se convirtió en el primer banco digital en lanzar su propia eSIM, que está disponible en más de 100 países y puede recargarse desde sólo 3,99 euros por 1 GB.

Sus planes de pago Premium, Metal y Ultra incluyen paquetes de GB de datos gratis (1 GB, 3 GB y 3 GB, respectivamente) al mes para viajar. Y también se pueden añadir GB extra para una semana o un mes completo desde 3,99 hasta 15,99 euros, en función de la capacidad. Con todo, Revolut también cuenta con líneas locales en asociación con Gigs.

Uno de los neobancos más veteranos, N26, ha redoblado su apuesta al lanzar este junio en España una tarifa móvil con la red 5G de Orange. Todo ello sin necesidad de una tarjeta SIM física.

¿Qué es una 'eSIM'? Una eSIM es una tarjeta SIM virtual integrada en los propios dispositivos móviles (smartphones, smartwatches, etc.) que te da Internet móvil en el extranjero sin usar una tarjeta física. Los expertos vaticinan que las eSIM irán reemplazando poco a poco a las actuales tarjetas SIM físicas que existen en el mercado, haciendo que no sean necesarias.

España se convierte así en su segundo mercado de telecomunicaciones, después de Alemania, su mercado natural.

La tarifa local de N26 incluye datos ilimitados, llamadas y mensajes de texto nacionales ilimitados, así como 20 GB mensuales de datos gratuitos en itinerancia (roaming) dentro de la UE y el Espacio Económico Europeo, por una tarifa plana de 11,99 euros al mes.

Ofensiva del Santander

Ante el empuje de ambas fintechs, Santander también ha querido entrar a formar parte de la banca reconvertida a teleco. Como anunció el banco cántabro a comienzos de semana, ha lanzado en España su nueva eSIM junto a Gigs para viajar conectado en más de 160 países. Después saltará a Portugal y México.

Desde la aplicación móvil del banco, el grupo que preside Ana Botín oferta paquetes de datos para contratar y recargar de 3 GB, 5 GB, 10 GB, 20 GB y 50 GB.

Estos pueden utilizarse en destinos tan variados como Estados Unidos, Reino Unido, Marruecos, Turquía, Japón, Brasil o Tailandia, sin cambiar de tarjeta física ni utilizar aplicaciones externas.

Según varios analistas, los bancos utilizan la eSIM y los datos móviles para atraer a los jóvenes viajeros, que luego pueden contratar mediante la venta cruzada productos y servicios financieros habituales como el cambio de divisa, las cuentas remuneradas, el bróker, los fondos de inversión o los seguros.

El negocio móvil

Fuentes conocedoras estiman que, después de los seguros, la telefonía y los datos móviles serán la segunda gran industria que ataque la banca, donde hay un gran campo por explotar.

"Las eSIM para los viajeros son la puerta de entrada y es lo que está de moda, pero el negocio fuerte son las líneas locales", asegura una de estas fuentes, que confirma que "todas las grandes entidades financieras españolas están mirando este negocio".