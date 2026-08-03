Santander lanza en España su nueva 'eSIM' con Gigs para viajar conectado en 160 países

La iniciativa busca ofrecer una alternativa más cómoda y económica al roaming, especialmente fuera de la Unión Europea.

La eSIM permite contratar y recargar paquetes de datos de hasta 50 GB y gestionar el consumo en tiempo real, sin cambiar la tarjeta física.

El servicio ha sido desarrollado junto a Gigs y España será el primer mercado, seguido por Portugal y México.

Banco Santander lanza en España su nueva eSIM para viajar conectado en más de 160 países desde su app móvil.

Banco Santander ha lanzado en España su nueva eSIM para viajar conectado en más de 160 países desde la aplicación móvil del banco, según ha informado en un comunicado.

España será el primer mercado del grupo en ofrecer este servicio, desarrollado en el marco de un acuerdo global con Gigs, especializada en conectividad digital internacional y servicios de eSIM, que se extenderá después a otros países, empezando por Portugal y México.

La solución está dirigida a clientes que viajan con frecuencia y buscan una alternativa más cómoda y económica al roaming, especialmente fuera de la Unión Europea (UE).

Desde la app de Santander, los usuarios podrán activar una única eSIM, contratar y recargar paquetes de datos de 3 GB, 5 GB, 10 GB, 20 GB y 50 GB, consultar su consumo en tiempo real y gestionar sus planes con cobertura en destinos como Estados Unidos, Reino Unido, Marruecos, Turquía, Japón, Brasil o Tailandia, sin cambiar de tarjeta física ni utilizar aplicaciones externas.

Con esta iniciativa, Santander continúa avanzando en su estrategia de innovación y ampliación de servicios digitales, reforzando su propuesta de valor para clientes digitales, viajeros frecuentes y público joven.