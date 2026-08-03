Bankinter impulsa su negocio de empresas con hasta cinco divisiones según la facturación

La entidad busca adaptar su estructura y servicios para responder mejor a las necesidades específicas de cada segmento empresarial.

El objetivo es ofrecer un asesoramiento más especializado y personalizado, alineando recursos y atención al perfil real de cada empresa.

Los nuevos segmentos son: Pymes (menos de 10 millones), dos tramos de Medianas Empresas (entre 10 y 30 millones y entre 30 y 150 millones), Banca Corporativa (150 a 1.000 millones) y Grandes Corporaciones (más de 1.000 millones).

Bankinter ha lanzado una nueva estrategia para impulsar su negocio de Banca de Empresas mediante una resegmentación más afinada de clientes, que pasa de tres a cinco categorías, en función de la facturación.

Frente al esquema anterior, basado en tres segmentos definidos por facturación —Pymes con menos de 5 millones de euros, Medianas Empresas entre 5 y 50 millones y Banca Corporativa por encima de los 50 millones—, Bankinter adopta ahora una clasificación de cinco tramos.

El nuevo modelo distingue entre Pymes con una facturación inferior a 10 millones de euros; dos segmentos diferenciados de Medianas Empresas, entre 10 y 30 millones y entre 30 y 150 millones; Banca Corporativa, que agrupa a compañías con facturación entre 150 y 1.000 millones; y Grandes Corporaciones, con más de 1.000 millones de euros.

Con este modelo, el banco busca intensificar la especialización adaptándola aún más a las necesidades específicas de cada tipo de empresa, reforzando un enfoque basado en el conocimiento profundo del cliente, el asesoramiento experto y una atención más cercana y personalizada, tal y como explican desde la entidad.

La nueva estrategia pasa por una resegmentación integral de la base de clientes, que va a permitir al banco alinear de forma más precisa su estructura, sus recursos y su modelo de atención con el perfil real de cada empresa, según Maite Cañas, directora de Empresas de Bankinter.