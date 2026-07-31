Unicaja, tras los test de estrés geopolíticos del BCE: "Estimamos riesgos mayores a los escenarios habituales"

Isidro Rubiales descarta nuevas fusiones bancarias a corto y medio plazo, asegurando que el sistema bancario español es competitivo tal y como está.

El banco ha obtenido un beneficio de 361 millones de euros hasta junio, un 7,1% más que el año anterior, y ha elevado el dividendo.

Unicaja advierte que los riesgos geopolíticos actuales son mayores que los considerados habitualmente y exige un enfoque más conservador en sus estimaciones.

Primera reacción de un banco español a los resultados de los test de estrés geopolíticos del Banco Central Europeo (BCE), quien ha detectado un exceso de optimismo en algunas respuestas de bancos europeos a una crisis geopolítica.

Isidro Rubiales, consejero delegado de Unicaja, ha puesto en contexto que, si bien "somos algo más positivos de lo que éramos a principios de año", lo cierto es que los riesgos geopolíticos cada vez son más preocupantes, cambiantes y virulentos para la banca, de ahí que "ya llevamos un tiempo estimando riesgos geopolíticos aún mayores a los escenarios habituales".

Así lo ha señalado Rubiales en la presentación de resultados del banco malagueño al cierre del segundo trimestre, donde ha ganado 361 millones de euros hasta junio, un 7,1% más respecto a junio del año pasado, y ha elevado el dividendo.

Si bien la banca europea resiste los shocks geopolíticos a modo general, con respuestas "plausibles y pertinentes" al examen del supervisor monetario europeo, el BCE ha identificado casos en los que las hipótesis parecían "excesivamente optimistas".

Como la suposición de que las carteras de préstamos pueden venderse o que el capital puede captarse a precios ambiciosos en condiciones de mercado adversas.

Así, Rubiales ha subrayado que "no podemos perder de vista el riesgo de crédito, que lo tenemos en el radar constantemente". Y que Unicaja lleva un tiempo "fuera del modelo" habitual de estimaciones de riesgo, siendo más conservador si cabe porque los riesgos geopolíticos actuales y su posible afectación al empeoramiento macroeconómico "son diferentes a crisis anteriores".

Pese a la precaución, ha dejado entrever un mensaje positivo: "El nivel hoy de capitalización y balance [del banco] es superior a otros escenarios".

CNMC e hipotecas

Rubiales también ha sido preguntado por la investigación que ha abierto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a los seis grandes bancos cotizados españoles por posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de las hipotecas.

El CEO de Unicaja no se ha referido directamente al proceso, pero sí ha confirmado que las hipotecas son un segmento "core" para Unicaja, "un negocio que te acerca al cliente y te lo vincula". "Sigue siendo un producto fundamental, aunque queremos diversificar hacia otros productos", ha añadido sobre los créditos para la compra de vivienda.

Fusiones entre bancos

El otro gran tema de la presentación ha sido la posible reactivación de operaciones corporativas de fusión o adquisición entre bancos españoles tras la fracasada opa de BBVA sobre Banco Sabadell. Algo a lo que Rubiales ha cerrado la puerta.

"Estamos en un periodo de confort y con apoyo claro de nuestros accionistas, centrados en el empeño y desarrollo de los resultados que nos habíamos fijado para el plan estratégico. En la crisis financiera anterior se dio una gran concentración. Y ahora no hay catalizadores a corto ni medio plazo para que se dé un nuevo proceso de concentración".

A juicio de Rubiales, "el sistema bancario español es competitivo y bueno para los clientes tal y como está".