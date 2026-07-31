Banco Santander lanza una oferta para adquirir el 10% restante de su filial en Brasil por 1.908 millones

La oferta no busca excluir a la filial de la Bolsa, pero los ADS podrían dejar de cotizar en Nueva York dependiendo de la aceptación.

La operación refuerza el compromiso de Santander con el mercado latinoamericano y podría incrementar el beneficio por acción a partir de 2028.

La propuesta ofrece una prima del 15% sobre el precio de referencia y la contraprestación será en nuevas acciones de la matriz española.

Banco Santander lanza una oferta para adquirir el 10% restante de su filial en Brasil por un máximo de 1.908 millones de euros.

Banco Santander ha anunciado su intención de lanzar una oferta pública de canje voluntaria para adquirir la totalidad de las acciones que aún no posee en Santander Brasil, representativas de aproximadamente el 10% de su capital social.

La transacción alcanzará un importe máximo de unos 1.908 millones de euros y ofrecerá una prima del 15% respecto al precio de referencia de las 'units' de la filial, informó el banco en un comunicado.

La operación se estructurará mediante ofertas públicas de canje simultáneas en Brasil y Estados Unidos, abonándose la contraprestación mediante acciones de nueva emisión de la matriz española.

Según las condiciones fijadas, los accionistas de Santander Brasil que acudan al canje recibirán 0,4056 acciones de nueva emisión de Banco Santander por cada 'unit' o ADS, o bien 0,2028 títulos por cada acción ordinaria o preferente.

En el caso de que la totalidad de los minoritarios acepte la propuesta, el banco emitirá alrededor de 156 millones de nuevas acciones, equivalentes al 1,1% de su capital social actual.

Mercado latinoamericano

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha enmarcado esta decisión dentro del compromiso a largo plazo del grupo con el mercado latinoamericano.

"Brasil es uno de los mercados principales de Santander, con unas perspectivas muy favorables a largo plazo, una base de clientes amplia y aumentando, y grandes oportunidades de crecimiento rentable. Esta operación forma parte de nuestra estrategia de asignar capital de forma disciplinada, simplificar el grupo y seguir reforzando nuestra apuesta por Brasil", declaró Botín.

La máxima directiva de la entidad ha subrayado además que la propuesta ofrece a los accionistas minoritarios de la filial una "atractiva prima" y la oportunidad de "convertirse en accionistas de uno de los principales grupos financieros del mundo para beneficiarse de la creación de valor de un grupo global y diversificado".

Desde el punto de vista financiero, la entidad ha confirmado que el impacto sobre la ratio de capital del grupo será neutro.

Además, prevé que la adquisición contribuya a aumentar el beneficio por acción en aproximadamente un 0, % a partir de 2028 y eleve el valor contable tangible por acción en un 0,6%, reforzando la generación orgánica de capital a largo plazo.

Para llevar a cabo la entrega de las nuevas acciones, Banco Santander solicitará su registro como emisor extranjero en Brasil mediante un programa de Brazilian Depositary Receipts (BDR).

La entidad precisa que la oferta no busca la exclusión de cotización de la filial brasileña, si bien los ADS podrían dejar de cotizar en la Bolsa de Nueva York en función del nivel de aceptación final.