BBVA gana 6.051 millones de euros en el primer semestre del año, un 11,1% más

El banco anunció un programa extraordinario de recompra de acciones por 2.000 millones de euros, cuyo primer tramo comenzará el 5 de agosto.

México fue el principal motor de resultados, aportando el 44,1% del beneficio del grupo, seguido de España con el 32,2%.

Los ingresos totales del grupo alcanzaron los 21.159 millones de euros, con un crecimiento del 17,3%. El margen de intereses subió un 20,3% interanual.

BBVA obtuvo un beneficio neto de 6.051 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 11,1% más que el año anterior.

BBVA cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto atribuido de 6.051 millones de euros. Esta cifra supone un incremento del 11,1% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha comunicado este jueves.

Esta cifra es en términos corrientes. Si no se tiene en cuenta el efecto de la inflación de las divisas y se usa un tipo de cambio constante, el alza en el beneficio se reduce al 10%.

"En el primer semestre de 2026 hemos alcanzado unos resultados sobresalientes: el beneficio atribuido superó los 6.000 millones de euros, por primera vez, con un gran dinamismo de la actividad. De hecho, nuestra cartera de préstamos ha crecido más de un 60% desde el final de 2020; un incremento muy superior al de nuestros competidores, lo que nos posiciona como el banco con mayor crecimiento de Europa", ha explicado el consejero delegado del banco vasco, Onur Genç.

Los ingresos totales (margen bruto) entre enero y junio fueron de 21.159 millones de euros, un 17,3% más.

De esa cifra, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) se alzaron un 20,3% interanual, hasta los 15.164 millones de euros, mientras que las comisiones netas crecieron un 14%, hasta los 4.572 millones.

El margen de intereses alcanzó los 15.164 millones en el primer semestre, un 18,8 % más que en el mismo periodo del año anterior, y los ingresos totales del grupo, representados por el margen bruto, ascendieron a 21.159 millones, un 16,9 % más.

En cuanto al nuevo programa extraordinario de recompra de acciones anunciado por el banco, por valor de 2.000 millones de euros, el primer tramo, de 1.000 millones, comenzará el próximo 5 de agosto.

Comisiones

De su lado, las comisiones netas crecieron un 14%, hasta los 4.572 millones, impulsadas por los medios de pago, la gestión de activos y la mayor contribución del negocio de banca mayorista (CIB).

En cambio, el resultado de las operaciones financieras (ROF) contribuyó a los ingresos con 1.498 millones de euros con una evolución positiva de todas las áreas de negocio, lo que refleja una subida del 4,6% en comparación con el dato cosechado en el mismo periodo de tiempo el año anterior.

Los gastos de explotación alcanzaron 8.000 millones de euros en el periodo, un 17,9% más en tasa interanual. No obstante, la entidad financiera ha detallado que esa tasa de crecimiento quedaría reducida al 14,5%, si se excluyen elementos no recurrentes en los gastos generales como la regularización del pago del IVA tanto en el segundo trimestre de 2025 como de 2026 y las salidas voluntarias de personal durante el presente ejercicio. Como resultado, el margen neto del Grupo se ubicó en los 13.159 millones de euros, lo que implica un alza del 17% respecto al primer semestre de 2025.

El deterioro de activos financieros se situó a cierre de junio de 2026 un 24,2% por encima del mismo periodo del año anterior, en un contexto de "fuerte crecimiento de la actividad".

Respecto a los datos del segundo trimestre estanco, el beneficio neto atribuido fue de 3.062 millones de euros (+11,4% interanual). De abril a junio, los ingresos totales fueron de 10.506 millones de euros (+20,6%), y el margen de interés se incrementó un 22,8% sobre el mismo periodo del año anterior, hasta los 7.627 millones de euros.

Por áreas geográficas, México permaneció como el principal país que contribuyó a los resultados (44,1% del total), con 2.979 millones de euros de beneficio, es decir, un 15,8% superior a hace un año.

Además, la inversión crediticia aumentó un 9,9% en tasa interanual, tanto por "el dinamismo del crédito a empresas como por los segmentos minoristas", tal y como han detallado desde BBVA. Este crecimiento se trasladó al margen de intereses, que se elevaron un 16,3% hasta los 6.409 millones de euros.

En el caso de España --que supuso un 32,2% de las ganancias totales del grupo--, el beneficio también aumentó, aunque de un modo más moderado. Así, los resultados nacionales se alzaron un 2,3%, hasta los 2.172 millones de euros, mientras que el margen de intereses creció un 4,1%, hasta 3.346 millones de euros.

A nivel nacional, la inversión crediticia se alzó un 7,4% en tasa interanual, gracias "al buen comportamiento de empresas y crédito al consumo y tarjetas".

De su lado, el beneficio en Turquía fue de 532 millones de euros (+29,1%) y en el resto de Latinoamérica ascendió un 33,6%, hasta los 556 millones. Así, Argentina registró un beneficio atribuido de 73 millones de euros; Colombia, de 175 millones; y Perú, de 194 millones.

En el área Resto de Negocios, destaca el crecimiento de la inversión crediticia (+52,5% interanual), impulsada por el negocio de CIB en Estados Unidos (EEUU), Europa y Asia.

De es te modo, el beneficio atribuido alcanzó los 508 millones de euros (+60%), gracias a la buena evolución del margen bruto (+44,1%).

Para el conjunto del banco, el balance a 30 de junio de 2026 arrojaba un total de activos valorado en 965.426 millones de euros, un 12,3% más que al cierre del pasado año. De esa cifra, los préstamos y anticipos a la clientela, excluyendo entidades de crédito, fueron de 509.424 millones de euros, un 10,6% más que a 31 de diciembre de 2025.

Dentro de este indicador, el volumen de los créditos a empresas creció un 13% a nivel Grupo, mientras que los préstamos a particulares registraron un incremento del 7%, siendo el hipotecario el que menor crecimiento se anotaba (+3,8%), hasta los 103.367 millones de euros.

De la misma forma, registraba pasivos por valor de 901.635 millones de euros, con 532.981 millones de euros en depósitos de clientes, un 6,1% más que a cierre de año.

Al finalizar el semestre, el banco tenía contabilizados 15.976 millones de euros en préstamos de dudoso recobro.

Por su parte, la tasa de mora se situó en el 2,6%, mejorando 30 puntos básicos frente a un año antes; y la de cobertura, en el 85%, cuatro puntos porcentuales por encima respecto a hace doce meses.

El retorno sobre capital tangible (RoTE) cerró el semestre en el 22,2% (1,8 puntos porcentuales más que a junio del pasado año), mientras que la ratio de capital CET1 se redujo en 44 puntos básicos, hasta el 12,9%, aunque rebasa el objetivo de entre el 11,5% y el 12%; y se mantiene muy por encima del requerimiento regulatorio mínimo --del 8,98%--.