BBVA capta casi 12.000M en depósitos en Italia y Alemania y se abre a patrocinar a algún club de fútbol germano

El banco ha realizado cambios en su cúpula directiva y continúa optimizando su cartera de inversión en Telefónica, reduciendo su participación por debajo del 2%.

La entidad cuenta con más de 900.000 clientes en Italia y patrocinará al Inter de Milán hasta 2029 para reforzar su marca en ese país.

BBVA ha captado 11.900 millones de euros en depósitos en Italia y Alemania, un 91,9% más respecto al año anterior.

La banca digital de BBVA en Italia y Alemania se ha convertido en prioridad estratégica para el crecimiento del grupo español en Europa. En el país transalpino, ya cuenta con más de 900.000 clientes y aspira a llegar al millón de usuarios para finales de este año. Para lograrlo y crecer aún más, patrocinará al Inter de Milán durante los tres próximos ejercicios, hasta 2029.

En el mercado germano, BBVA dispone de más de 100.000 clientes tras su última apertura.

"En Italia vamos dos años por delante de nuestro plan de negocio original. Estamos muy satisfechos. Pero hemos visto que la marca BBVA, que es muy reputada a nivel global, no es tan conocida en Italia, por eso hemos valorado el patrocinio de un club como el Inter de Milán", ha puesto en contexto Onur Genç, consejero delegado de BBVA, durante la presentación de resultados del segundo trimestre.

Cabe recordar que, hasta junio, BBVA ha obtenido un beneficio neto de 6.051 millones de euros, un 11,1% más respecto a doce meses antes, y ha lanzado un programa extraordinario de recompra de acciones por 2.000 millones.

Preguntado por si en Alemania estaría dispuesto a replicar un patrocinio de alguno de los grandes clubes de fútbol germanos como en Italia y así acelerar su hoja de ruta local, Genç lo ha dejado abierto: "¿Por qué no? Lo valoraremos si consideramos que hay alguna oportunidad y vemos que la marca BBVA tampoco es demasiado conocida".

Aunque la entidad no desgrana los datos de estos dos mercados de forma pormenorizada, sí ha confirmado que gestiona recursos de clientes (depósitos) por valor de 11.900 millones de euros en el conjunto de Italia y Alemania, lo que supone un incremento del 91,9% respecto a junio de 2025.

Los mayores patrocinios deportivos de BBVA en los últimos años han sido LaLiga de fútbol en España (2006-2016), la NBA en Estados Unidos (2010-2018) y la Liga BBVA MX en México, que sigue vigente. Estos acuerdos le han dado al banco una gran fama a nivel mundial.

Relevo en la cúpula

El banco azul ha presentado sus resultados un día después de dar a conocer al mercado que Carlos Torres, su presidente, revoluciona la cúpula directiva del BBVA y prescinde de ocho miembros de su núcleo duro para encarar la era de la IA.

Entre los grandes cambios, Gonzalo Rodríguez será el nuevo director financiero en sustitución de Luisa Gómez Bravo; Victoria del Castillo sustituirá a Paul Tobin al frente de Talent & Culture; o José Luis Elechiguerra relevará a Eduardo Osuna como country manager de BBVA en México, principal geografía para los beneficios globales del BBVA.

Según Genç, se trata de "un ciclo de renovación que tiene que producirse de vez en cuando".

"Tenemos una cantera de talento con cualidades excepcionales y queremos ayudarles a promocionar y seguir avanzando en su carrera. Nos parecía lo correcto. Es cierto que hemos aligerado algunas de las capas del banco, pero lo importante es el objetivo: que en el futuro BBVA siga consiguiendo los resultados que hemos conseguido en el pasado. Y estas personas que se abren paso tienen un talento extraordinario para ello", ha añadido el CEO.

Villarejo

En otro orden, el juez ha sentado en el banquillo al BBVA y su expresidente, Francisco González, por los espionajes del excomisario Villarejo en el marco del 'caso Cenyt'. El banco será la primera empresa del Ibex 35 juzgada por esta causa, junto a otras 15 personas, entre ellas exdirectivos de la entidad y el comisario, por delitos de cohecho y revelación de secretos.

Genç se ha limitado a decir al respecto que la entidad considera que, "de los hechos investigados, no se deriva responsabilidad penal para la entidad, y hay que seguir el proceso".

Telefónica

Otro tema candente ha sido de la desinversión parcial de BBVA en Telefónica. A comienzos de mes, el banco vasco vendió un 3% de su histórica participación de casi el 5% en la teleco, hasta quedarse con poco más de un 1,9%.

En palabras de Genç, "Telefónica era una cartera de inversión financiera y, como parte de la optimización del capital, hemos vendido una parte. Al estar por debajo del umbral del 3%, ahora ya no tenemos que comunicar lo que hacemos".

No obstante, ha deslizado, "será un proceso de ir optimizando esa cartera", lo que implicaría nuevas ventas hasta la desinversión total o casi total.

Con todo, el CEO ha matizado que "no tiene que ver con nuestra relación con Telefónica". "Es una magnífica y gran empresa de España y representa muy bien a España fuera, tenemos muy buena colaboración con ellos y tienen proyectos muy importantes", ha alabado el primer ejecutivo del BBVA.

CNMC e hipotecas

Genç también ha sido inquirido por la investigación que ha abierto la CNMC a los seis grandes bancos cotizados españoles por posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de las hipotecas.

En una respuesta escueta, el CEO de BBVA ha apuntado que "habrá que ver cómo avanza el proceso de la CNMC". "Respetamos y estamos comprometidos con el proceso regulatorio".

Aun así, el turco ha recordado que las hipotecas en España son un "mercado muy competitivo" y que sólo Bulgaria y Malta tienen unas hipotecas más baratas que España en el resto de Europa.