Gortázar descarta despidos o cierre de oficinas en CaixaBank por la implantación de la IA: "Rotundamente no. Al contrario"

Las claves

Las claves Generado con IA Gonzalo Gortázar, CEO de CaixaBank, descarta despidos o cierre de oficinas por la implantación de la inteligencia artificial y subraya que la entidad sigue contratando personal. CaixaBank obtuvo un beneficio neto de 3.203 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 8,5% más que el año anterior, gracias al fuerte dinamismo comercial. La cartera de crédito sano de CaixaBank creció un 8,2% en doce meses, alcanzando los 398.835 millones de euros, y los recursos de clientes aumentaron un 7,6%, hasta los 771.943 millones. Gortázar afronta con tranquilidad el expediente abierto por la CNMC sobre políticas hipotecarias, defendiendo que el banco ha actuado siempre dentro de la competencia.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, descartó este miércoles despidos o cierre de oficinas por parte de la entidad financiera por la implantación de la inteligencia artificial.

"No va a suponer el cierre de oficinas. No, rotundamente no. Tampoco prevemos una reducción de empleados. Estamos contratando. No vemos que las sucursales vayan a ser irrelevantes, al contrario. Lo que nos va a hacer es la vida más fácil, dar mejores servicios", aseveró.

El dirigente se pronunció así de contundente, y subrayó que CaixaBank "sigue firme" en su propósito de mantener su red de oficinas en su territorio de acción pese a las mejoras en la productividad de la entidad que traerá la implantación de la IA.

"No vemos que las sucursales vayan a ser irrelevantes en el futuro", dijo Gortázar respecto a la atención presencial en la red del banco, compuesta por más de 4.500 oficinas. Asimismo, subrayó que en los últimos dos años y medio el banco ha contratado a unas 5.000 personas, si bien el incremento neto de la plantilla ha sido de unas 2.500 personas.

"La IA nos va a hacer la vida más fácil a nosotros y a nuestros clientes, y permitirá ser más eficientes y dar mejores servicios, y en eso estamos trabajando. Los temores de la IA no los situaría en el terreno del empleo en CaixaBank", insistió.

Ensalzó además las contrataciones de personal tecnológico en áreas como CaixaBank Tech, su filial tecnológica, que ha pasado de 300 a 1.700 empleados.

Por otro lado, el consejero delegado, preguntado de nuevo por la posible venta de la participación del 18% en CaixaBank que el Estado conserva a través del Frob, emplazó nuevamente a preguntar a "este accionista" sobre sus planes de continuidad o traspaso.

"Ha manifestado públicamente su intención de salir", recordó, si bien consideró que "ha acertado en mantener su posición", tras haberse "revalorizado nueve veces" (multiplicado por nueve) el valor de su participación. "Lo que valía 2.000 ahora vale 18.000", dijo.

CNMC

Gortázar también manifestó que afronta "con tranquilidad" el expediente incoado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a los grandes bancos de España por sus políticas hipotecarias. Lo enmarcó dentro de la "normalidad" y dijo que la "respeta".



En junio, la CNMC dio a conocer que había incoado un expediente a los seis grandes bancos del país por considerar que directivos de estos, con sus declaraciones sobre su política comercial futura en hipotecas, podrían haber incurrido en prácticas anticompetitivas.



Gortázar dijo este miércoles que CaixaBank no tiene más que "respetar y esperar a la conclusión" de este expediente de la CNMC. "Estamos tranquilos de que nuestro comportamiento en modo alguno ha vulnerado la competencia en ningún momento", avanzó.



En cualquier caso, calificó de "lógico" que la CNMC pueda querer aclarar las cuestiones que considere oportunas.



Gortázar precisó que la cuota de hipotecas de CaixaBank se sitúa en torno al 24,7 % tras haber crecido levemente, y añadió que la nueva producción hipotecaria está aumentando en torno a un 8%, "ligeramente por encima del sector".



También ha defendido el menor coste de las hipotecas a tipo fijo en España en comparación con la media de la eurozona.

3.203 millones

Gortázar se pronunció en estos términos durante la rueda de prensa ofrecida en Valencia, sede social de la entidad, para la presentación de los resultados de CaixaBank al cierre del primer semestre de 2026, en el que el grupo obtuvo un beneficio neto de 3.203 millones de euros.

La cifra representa un incremento del 8,5% respecto a un año antes (2.951 millones). El mismo, según la entidad, fue impulsado "por el fuerte dinamismo de la actividad comercial".

CaixaBank presentó este miércoles ante la CNMV sus resultados correspondientes al periodo enero-junio de 2026, en el que mantuvo "un intenso ritmo de crecimiento del negocio, captación de clientes y nóminas, y una mejora sostenida en cuotas de mercado".

"El Grupo da servicio ya a 20,9 millones de clientes en España y Portugal a través de una plataforma única de distribución omnicanal y una red de más de 4.500 oficinas. Además, supera los 693.000 millones de euros en activo", precisó la compañía.

En España, la entidad registró más de 1,1 millones de altas de clientes en los últimos doce meses, y aumentó en aproximadamente 210.000 la cifra de particulares con nómina domiciliada, que cierra junio en 6,4 millones.

"CaixaBank consigue avances en cuotas de mercado, entre otras, en nóminas, pensiones, depósitos de hogares, crédito al sector privado, seguros vida-ahorro y seguros de vida-riesgo. Todo ello unido a una mejora de la vinculación y de la experiencia de cliente en todos los canales", subrayó.

"Cerramos un semestre de fuerte crecimiento de la actividad comercial. Alcanzamos un beneficio de 3.203 millones de euros y mantenemos una rentabilidad del 18%, cifras que demuestran que seguimos ejecutando con gran éxito nuestro Plan Estratégico", destacó al respecto el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.

Subrayó además que estos resultados "permiten mirar al futuro con confianza" y seguir cumpliendo la "función principal" de la entidad financiera: "estar al lado de los clientes, apoyar a familias y empresas, y contribuir al progreso económico y social".

Negocio de 1,2 billones

CaixaBank registró entre enero y junio "una buena dinámica comercial, tanto en crédito como en recursos, que ha llevado el volumen de negocio a casi 1,2 billones de euros a final del semestre, un 7,8% más que un año antes".

Según precisó la enseña, "la cartera de crédito sano cierra junio en 398.835 millones de euros, tras crecer un 8,2% en los últimos doce meses, acompañando la demanda de familias y empresas y con un comportamiento positivo de todos los segmentos de negocio".

En concreto, "la cartera de crédito sano en empresas se eleva en 18.034 millones de euros desde junio de 2025 (+10,6%), para la adquisición de vivienda lo hace en 9.052 millones (+6,7%), y en consumo, en 2.519 millones (+11,5%)".

Por su parte, los recursos de clientes "alcanzan 771.943 millones de euros a final del primer semestre, con un incremento del 7,6% respecto a un año antes".

"Cabe destacar el alza de los activos bajo gestión (+14,9%, hasta 216.741 millones), con crecimientos del 16,1% en patrimonio gestionado en fondos de inversión, carteras y SICAVs y del 11,7% en planes de pensiones", agregó la compañía.

En el caso de los recursos en balance, suben un 5,6%, hasta situarse en 549.578 millones de euros, con una buena evolución de los pasivos por contratos de seguros (+11,7%), del ahorro a plazo (+7%), y del ahorro a la vista (+3,9%).

Las suscripciones netas en fondos de inversión, seguros de ahorro y planes de pensiones "registran un buen comportamiento en la primera mitad del año, con un total de 7.272 millones de euros, apoyado en un modelo de asesoramiento robusto y diferencial".

En los seguros de protección se mantiene "una dinámica positiva de la cartera, con un alza de las primas del 11,8% en los últimos doce meses". "En detalle, el aumento de las primas de vida-riesgo es del 12,8% y de no-vida, del 11,2%".

Imagin, el neobanco impulsado por CaixaBank, también completó "un buen semestre, con 4,2 millones de clientes y un volumen de negocio de alrededor de 24.000 millones de euros, (un 20% más que un año antes)".

La entidad destacó también que Banco BPI, filial portuguesa 100% de CaixaBank, experimentó "un crecimiento continuado del volumen de negocio (+6,9% en los últimos doce meses), ganancias generalizadas en cuotas de mercado, y mora por debajo del sector". La contribución al resultado del Grupo de la actividad bancaria en Portugal "alcanza 218 millones de euros en el primer semestre".