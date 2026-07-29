Torres revoluciona la cúpula directiva del BBVA y prescinde de ocho miembros de su núcleo duro para encarar la era de la IA

Se simplifica la estructura organizativa, se crea un área global de Institutional Engagement y se reorganiza la gestión de países en América del Sur, eliminando Country Monitoring.

Entre los principales nombramientos destacan Gonzalo Rodríguez como nuevo director financiero y Victoria del Castillo al frente de Talent & Culture.

Todos los nuevos responsables de áreas proceden del propio grupo, manteniéndose Carlos Torres como presidente y Onur Genç como consejero delegado.

BBVA renueva su equipo directivo, prescindiendo de ocho miembros clave, para adaptarse al impacto de la inteligencia artificial en el negocio y la experiencia del cliente.

BBVA ha aprobado una renovación de su equipo de liderazgo para impulsar la transformación en un entorno marcado por “el profundo impacto que la inteligencia artificial tendrá en el negocio, en la forma de trabajar y especialmente en la experiencia que el banco ofrece a los clientes”, según el banco azul.

Todos los nuevos responsables proceden del propio grupo, “configurando un liderazgo renovado que combina una amplia experiencia en transformación, innovación y orientación al cliente”. Con todo, los puestos de Carlos Torres como presidente y de Onur Genç como consejero delegado siguen intactos.

Los cambios incluyen también una simplificación de la organización para “favorecer una mayor integración entre funciones relacionadas”.

Uno de los nombramientos más relevantes es el de Gonzalo Rodríguez, que hasta ahora era responsable de Banca Minorista de BBVA en España, quien será el nuevo director financiero del grupo en sustitución de Luisa Gómez Bravo.

Otro movimiento de calado afecta a Victoria del Castillo, actual responsable de Strategy & M&A, que sustituye a Paul Tobin al frente del área global de Talent & Culture.

La nueva cúpula directiva de BBVA. BBVA.

Por consiguiente, Roberto Albaladejo, actual responsable de grandes clientes corporativos y la estrategia global de Sostenibilidad y CIB, sustituye a Victoria del Castillo al frente del área global de Strategy & M&A.

Mientras, Jacobo de Nicolás, actual responsable de los Servicios Jurídicos de BBVA en México, sustituye a María Jesús Arribas al frente del área global de Legal. En tanto que Rosario Mirat, actual responsable del gabinete de Presidencia, será la nueva secretaria general y del consejo de administración de BBVA, en sustitución de Domingo Armengol.

En total, Torres ha prescindido de ocho miembros de su núcleo duro para afrontar la nueva etapa del banco vasco. Torres y Genç han expresado, "en nombre de todo BBVA, su mayor reconocimiento y agradecimiento" a Domingo Armengol, María Jesús Arribas, Juan Asúa, Ana Fernández Manrique, Luisa Gómez Bravo, Eduardo Osuna, Jorge Sáenz de Azcúnaga y Paul Tobin, quienes concluyen su etapa ejecutiva en BBVA.

Está previsto que continúen vinculados a BBVA aportando su conocimiento y experiencia en iniciativas de interés para el grupo y, en algunos casos, desde los consejos de administración de diferentes filiales, de acuerdo con los procesos de nombramiento aplicables. Con carácter general, los cambios serán efectivos a partir del 1 de septiembre.

México y nuevo área global

En México, principal geografía para los beneficios del BBVA, José Luis Elechiguerra, actual responsable de Global Risk Management, sustituye a Eduardo Osuna como country manager de BBVA en México, quien pasará a ser el presidente del consejo de administración de la filial.

También se crea una nueva área global de Institutional Engagement enfocada en gestionar la relación de BBVA con el entorno institucional, regulatorio y de políticas públicas, así como la representación institucional del grupo. Mario Pardo, actual country manager de BBVA en Colombia, asume el liderazgo de Institutional Engagement.

Otros cambios

Así, Gloria Couceiro, actual responsable global de Planificación Financiera y Gestión de Costes e Inversiones, sustituye a Mario Pardo como country manager de BBVA en Colombia.

Además, la nueva estructura simplifica el modelo de seguimiento de los países de América del Sur. Pasan a tener reporte directo al consejero delegado Onur Genç: Argentina, cuyo country manager continúa siendo Jorge Bledel; Colombia, con Gloria Couceiro; y Perú, donde continúa Fernando Eguiluz.

El resto de países de América del Sur reportará a Commercial Client Solutions o a Retail Client Solutions. Con estos cambios, desaparece el área de Country Monitoring.

Por último, Pablo Pastor, actual responsable de Riesgos de América del Sur y Turquía, sustituye a José Luis Elechiguerra al frente del área de Global Risk Management (GRM). Asimismo, se integran en esta área, bajo el liderazgo de Rocío Pérez como responsable global de Compliance & Internal Control, las funciones de Compliance y Riesgos no financieros, hasta ahora en Regulation & Internal Control, área que desaparece. Se configura así una función integrada de todos los riesgos, simplificando el reporte al primer nivel.