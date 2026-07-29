CaixaBank logra un beneficio de 3.203 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 8,5% más que el año anterior

Las claves

Las claves Generado con IA CaixaBank obtuvo un beneficio neto de 3.203 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 8,5% más que el año anterior. La entidad alcanzó casi 1,2 billones de euros en volumen de negocio, impulsada por el crecimiento en crédito sano y recursos de clientes. Registró más de 1,1 millones de nuevas altas de clientes en España y aumentó en 210.000 el número de nóminas domiciliadas. El margen de intereses subió un 2% interanual y la rentabilidad (ROTE 12 meses) se situó en el 18%.

El Grupo CaixaBank obtuvo un beneficio neto de 3.203 millones de euros en el primer semestre de 2026, lo que representa un incremento del 8,5% respecto a un año antes (2.951 millones). El mismo, según la entidad, fue impulsado "por el fuerte dinamismo de la actividad comercial".

CaixaBank presentó este miércoles ante la CNMV sus resultados correspondientes al periodo enero-junio de 2026, en el que mantuvo "un intenso ritmo de crecimiento del negocio, captación de clientes y nóminas, y una mejora sostenida en cuotas de mercado".

"El Grupo da servicio ya a 20,9 millones de clientes en España y Portugal a través de una plataforma única de distribución omnicanal y una red de más de 4.500 oficinas. Además, supera los 693.000 millones de euros en activo", precisó la compañía.

En España, la entidad registró más de 1,1 millones de altas de clientes en los últimos doce meses, y aumentó en aproximadamente 210.000 la cifra de particulares con nómina domiciliada, que cierra junio en 6,4 millones.

"CaixaBank consigue avances en cuotas de mercado, entre otras, en nóminas, pensiones, depósitos de hogares, crédito al sector privado, seguros vida-ahorro y seguros de vida-riesgo. Todo ello unido a una mejora de la vinculación y de la experiencia de cliente en todos los canales", subrayó.

"Cerramos un semestre de fuerte crecimiento de la actividad comercial. Alcanzamos un beneficio de 3.203 millones de euros y mantenemos una rentabilidad del 18%, cifras que demuestran que seguimos ejecutando con gran éxito nuestro Plan Estratégico", destacó al respecto el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.

Subrayó además que estos resultados "permiten mirar al futuro con confianza" y seguir cumpliendo la "función principal" de la entidad financiera: "estar al lado de los clientes, apoyar a familias y empresas, y contribuir al progreso económico y social".

Negocio de 1,2 billones

CaixaBank registró entre enero y junio "una buena dinámica comercial, tanto en crédito como en recursos, que ha llevado el volumen de negocio a casi 1,2 billones de euros a final del semestre, un 7,8% más que un año antes".

Según precisó la enseña, "la cartera de crédito sano cierra junio en 398.835 millones de euros, tras crecer un 8,2% en los últimos doce meses, acompañando la demanda de familias y empresas y con un comportamiento positivo de todos los segmentos de negocio".

En concreto, "la cartera de crédito sano en empresas se eleva en 18.034 millones de euros desde junio de 2025 (+10,6%), para la adquisición de vivienda lo hace en 9.052 millones (+6,7%), y en consumo, en 2.519 millones (+11,5%)".

Por su parte, los recursos de clientes "alcanzan 771.943 millones de euros a final del primer semestre, con un incremento del 7,6% respecto a un año antes".

"Cabe destacar el alza de los activos baja gestión (+14,9%, hasta 216.741 millones), con crecimientos del 16,1% en patrimonio gestionado en fondos de inversión, carteras y SICAVs y del 11,7% en planes de pensiones", agregó la compañía.

En el caso de los recursos en balance, suben un 5,6%, hasta situarse en 549.578 millones de euros, con una buena evolución de los pasivos por contratos de seguros (+11,7%), del ahorro a plazo (+7%), y del ahorro a la vista (+3,9%).

Las suscripciones netas en fondos de inversión, seguros de ahorro y planes de pensiones "registran un buen comportamiento en la primera mitad del año, con un total de 7.272 millones de euros, apoyado en un modelo de asesoramiento robusto y diferencial".

En los seguros de protección se mantiene "una dinámica positiva de la cartera, con un alza de las primas del 11,8% en los últimos doce meses". "En detalle, el aumento de las primas de vida-riesgo es del 12,8% y de no-vida, del 11,2%".

Imagin, el neobanco impulsado por CaixaBank, también completó "un buen semestre, con 4,2 millones de clientes y un volumen de negocio de alrededor de 24.000 millones de euros, (un 20% más que un año antes)".

La entidad destacó también que Banco BPI, filial portuguesa 100% de CaixaBank, experimentó "un crecimiento continuado del volumen de negocio (+6,9% en los últimos doce meses), ganancias generalizadas en cuotas de mercado, y mora por debajo del sector". La contribución al resultado del Grupo de la actividad bancaria en Portugal "alcanza 218 millones de euros en el primer semestre".

Crecimiento interanual

CaixaBank subrayó que ha registrado "una evolución positiva de la cuenta de resultados en el primer semestre del ejercicio, y la rentabilidad (ROTE 12 meses) se sitúa en el 18%".

El margen de intereses "sube un 2% en tasa interanual, hasta situarse en 5.390 millones de euros en el periodo enero-junio, gracias al crecimiento en volúmenes".

"El fuerte aumento de la actividad comercial genera un dinamismo creciente de los ingresos por servicios (gestión patrimonial, seguros de protección y comisiones bancarias), que alcanzan 2.772 millones de euros (+7,4% interanual)", concretó la firma.

Por componentes, "los ingresos por gestión patrimonial suben un 12,1% por el mayor volumen gestionado (hasta 1.091 millones), los ingresos por seguros de protección se incrementan un 14,5% tras una intensa actividad comercial (hasta 658 millones) y las comisiones bancarias disminuyen un 1,1% (hasta 1.023 millones), por las comisiones bancarias recurrentes, que caen un 2,4% debido al efecto, entre otros, de los programas de fidelización".

Los ingresos de la cartera de participadas "alcanzan 229 millones de euros en el primer semestre, un 11,2% más que en el mismo periodo de 2025". En concreto, "los resultados atribuidos de entidades valoradas por método de la participación ascienden a 173 millones (+17,9%) y los ingresos por dividendos se sitúan en 55 millones (-5,5%)".

El margen bruto (ingresos totales) se incrementa un 3,7%, con 8.338 millones de euros a cierre de junio; y el margen de explotación, con 5.018 millones, se eleva un 3,2%.

Por otra parte, los gastos de administración y amortización suben un 4,5% en tasa interanual, hasta situarse en 3.320 millones entre enero y junio; y la ratio de eficiencia (12 meses) cierra el periodo en el 39,6%.

La cuenta de resultados se está viendo impactada también en 2026 por la contabilización del Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones (IMIC), por una cuantía de 304 millones de euros en los seis primeros meses del ejercicio, frente a los 296 millones del mismo periodo del año 2025.