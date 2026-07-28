BBVA acelera para superar el millón de clientes en Italia con el patrocinio del Inter de Milán

BBVA, que lanzó su banca digital en Italia en 2021, aspira a superar el millón de clientes en el país para finales de 2026, impulsado por este patrocinio.

La colaboración busca crear experiencias innovadoras y exclusivas para clientes y aficionados, acercando la marca BBVA a la comunidad futbolística internacional.

El banco español será 'official sleeve partner' del primer equipo masculino, Inter Women, Inter U23, U20 e Inter Legends, y 'front jersey partner' de los equipos de cantera.

BBVA firma una alianza estratégica de tres años con el Inter de Milán, convirtiéndose en patrocinador del club hasta 2029.

BBVA y el FC Internazionale Milano han anunciado una alianza estratégica por tres años, hasta 2029, para crear nuevas experiencias para clientes y aficionados a través de la innovación y la tecnología. Acuerdo por el que el banco español será nuevo patrocinador del club de fútbol milanés, que desde la pandemia ha ganado tres de las últimas seis ligas de la Serie A (2020-21, 2023-24 y 2025-26).

Como parte del acuerdo, BBVA será official sleeve partner del primer equipo masculino del Inter, Inter Women, Inter U23, Inter U20 e Inter Legends, además de front jersey partner de los equipos de cantera desde la categoría U18 hacia abajo, tanto en la sección masculina como femenina.

La colaboración refleja "el compromiso compartido de ambas organizaciones con las nuevas generaciones, las familias y una forma más cercana de conectar con millones de aficionados", según el comunicado de BBVA.

Esta visión compartida se materializará a través de contenidos exclusivos, iniciativas innovadoras y experiencias diseñadas para "acercar aún más a BBVA a una de las comunidades futbolísticas más grandes, apasionadas e internacionales del mundo".

Cabe recordar que BBVA lanzó su banca digital para particulares en Italia en octubre de 2021. En la actualidad, cuenta con más de 900.000 clientes y su meta es superar el millón de clientes en el país transalpino para finales de 2026. De ahí que el patrocinio del Inter de Milán sea clave para lograr tal objetivo.

Walter Rizzi, responsable del Banco Digital en Italia, ha afirmado que "esta alianza refleja el compromiso a largo plazo de BBVA con el mercado italiano. En BBVA creemos que la innovación no consiste sólo en desarrollar tecnología, sino en crear mejores experiencias y construir relaciones más sólidas con las personas".

Y ha añadido: "Junto al Inter queremos combinar el alcance de uno de los clubes de fútbol más emblemáticos del mundo con las capacidades digitales de BBVA para ofrecer experiencias relevantes, beneficios exclusivos y acercar aún más nuestra marca a millones de personas que comparten nuestros valores de innovación, confianza y excelencia".