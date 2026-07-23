Openbank capta 11.000M en depósitos en EEUU al calor del encuentro entre Ana Botín y el youtuber Speed en el Mundial

El grupo Santander ha logrado ahorrar unos 150 millones de dólares anuales en costes de financiación gracias al crecimiento de Openbank US.

El banco digital ofrece un 4% de rentabilidad por los ahorros y ya cuenta con más de 100.000 clientes y una oficina en Miami.

Ana Botín, presidenta del Santander, aprovechó un encuentro con el youtuber IShowSpeed durante el Mundial para promocionar Openbank US y su cuenta remunerada.

Openbank ha captado 11.000 millones de dólares en depósitos en Estados Unidos desde su lanzamiento a finales de 2024.

En un encuentro un tanto surrealista, en plena semifinal del Mundial entre Francia y España, la presidenta del Santander, Ana Botín, aprovecha su minuto de gloria junto al famoso youtuber Speed para autobautizar a su entidad como "el JPMorgan de Europa" y emplazar al influencer a que se abra una cuenta remunerada en Openbank US.

En la cita, que terminaría con la victoria de España por dos goles a cero (Mikel Oyarzabal y Pedro Porro) frente a la selección gala y que le dio el pase a la final contra Argentina, Botín estuvo acompañada de otro gran empresario español: Juan Roig, fundador y presidente de Mercadona, "el Walmart de España".

El youtuber y streamer IShowSpeed suma más de 125 millones de seguidores entre YouTube, Instagram y TikTok. Una plataforma publicitaria gratuita que la presidenta del Santander no dejó escapar para hacer marca de su banco digital Openbank, cuyo lanzamiento en Estados Unidos se produjo a finales de 2024.

Botín instó al streamer a contratar sus servicios: "Tienes que abrirte una cuenta en Openbank, ofrece una rentabilidad excelente. Te pagamos un 4% por tus ahorros".

Pocos días después del encuentro y al calor de la segunda victoria mundialista de España en su historia, Santander ha publicado sus resultados trimestrales (con beneficio neto de 7.328 millones de euros hasta junio, un 15% más interanualmente), donde detalla algunas cifras de negocio de Openbank en suelo norteamericano.

Desde su lanzamiento, Openbank US ha logrado captar 11.000 millones de dólares (casi 9.650 millones de euros) en depósitos, generando al Grupo Santander aproximadamente unos 150 millones de dólares (131 millones de euros) de ahorro anual en costes de financiación neto.

En su primer trimestre en EEUU, para febrero de 2025, Openbank ya había superado los 2.000 millones de dólares en depósitos en el país.

El gran salto

Un trimestre después, en mayo de 2025, Openbank inauguraba en Miami su primera oficina en EEUU -y la tercera del mundo-, momento en el que ya contaba con 4.000 millones de dólares en depósitos y más de 100.000 clientes.

Al año de su llegada, el pasado noviembre, el volumen de depósitos ya iba por los 6.000 millones de dólares.

Tres trimestres después, el saldo en depósitos de Openbank US prácticamente se ha duplicado hasta los 11.000 millones de dólares actuales. Y es previsible que el ritmo de captación de clientes se acelere gracias a un simple gesto mediático y comercial de Ana Botín con el popular youtuber Speed. Sólo queda saber si, finalmente, IShowSpeed se abrió la cuenta.