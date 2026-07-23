Kutxabank aumenta un 22% su beneficio hasta los 405 millones en el primer semestre

El banco, junto a otros inversores vascos, ha adquirido una participación del 33% en Salto Systems.

Kutxabank mantiene las mejores ratios de solvencia (21,3% CET1) y mora (0,99%) del sector supervisado por el BCE.

El volumen de negocio del banco creció un 9,9% interanual, situándose en 155.395 millones de euros.

Kutxabank ha aumentado su beneficio neto un 22% en el primer semestre de 2026, alcanzando los 405,5 millones de euros.

Kutxabank ha logrado un beneficio neto de 405,5 millones en el primer semestre de 2026, un 22% más que en el mismo período del año anterior, y su volumen de negocio se ha incrementado un 9,9% interanual hasta los 155.395 millones.

En un comunicado, el banco ha destacado que este resultado viene respaldado por "la fortaleza" de su negocio y el rendimiento de sus principales líneas estratégicas.

Asimismo, ha resaltado que este semestre volvió a consolidarse en el primer semestre como el banco con "las mejores ratios de solvencia y mora" del sector supervisado por el Banco Central Europeo (BCE).

En concreto, la ratio de solvencia (CET 1 phased in) se situó en el 21,3% y la de mora por debajo del 1% (0,99%), 164 puntos básicos inferior a la media del sector. En cuanto a los indicadores de rentabilidad, el ROTE (retorno sobre el capital tangible) creció "de forma notable", hasta el 12,4%, tras mejorar en más de 100 puntos básicos frente al cierre del año pasado.

"Todo ello, manteniendo un creciente esfuerzo inversor en transformación tecnológica y digital y talento", ha añadido.

Por otra parte, cabe recordar que el miércoles se anunció que Inflexion, Kutxabank (mediante su vehículo de inversión de arraigo Indar Kartera y a través de Alantra) y family offices vascos han entrado en Salto Systems con una participación del 33%.