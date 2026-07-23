Bankinter eleva su beneficio un 11,7%, hasta 605 millones en el primer semestre del año
El margen de intereses registró una mejora del 5,36%, hasta los 1.160 millones.
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Las claves
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Bankinter obtuvo un beneficio neto de 605 millones de euros en el primer semestre, un 11,7% más que el año anterior.
La entidad destaca por su alta rentabilidad (ROE del 19,1% y ROTE del 20,4%) y una ratio de morosidad del 1,92%.
España sigue siendo el principal mercado, mientras que Portugal e Irlanda muestran crecimientos destacados en negocio y crédito hipotecario.
Bankinter ha adquirido la plataforma neerlandesa Tulp Hypotheken Group, reforzando su presencia en el mercado hipotecario europeo.
Bankinter alcanzó un beneficio neto de 605 millones de euros en el primer semestre del año, un 11,7% más que en el mismo periodo del año anterior.
El resultado antes de impuestos se situó en 853 millones, con un avance del 11,4%, según ha informado la entidad este jueves.
La entidad mejora la rentabilidad, con un ROE del 19,1% y un ROTE del 20,4%, entre los más elevados del sector europeo.
A ello se suma una evolución favorable de la calidad del activo, con una ratio de morosidad del 1,92%, 22 puntos básicos inferior a la de hace un año, y una cobertura del 69,2%.
El margen de intereses durante los seis primeros meses del año registró una mejora del 5,36%, hasta los 1.160 millones de euros, apoyado por un segundo trimestre estanco "especialmente bueno", superior al de los últimos seis trimestres, tal y como ha precisado la entidad financiera.
En términos de solvencia, Bankinter mantiene una holgada posición de capital, con una ratio CET1 del 12,91%, claramente por encima del mínimo regulatorio exigido por el BCE (8,58%).
También destaca la mejora de la eficiencia, que se sitúa en el 34,3%, impulsada por la disciplina en costes, la optimización organizativa y el uso de inteligencia artificial generativa en procesos internos.
Por geografías
"El dinamismo comercial en todas las geografías y actividades, junto con una gestión prudente del riesgo y del capital, refuerza la capacidad del Grupo para seguir generando resultados de forma sostenible y creando valor para los accionistas", ha destacado la entidad.
Por geografías, España continúa siendo el principal mercado, con un beneficio antes de impuestos de 716 millones (+11%), mientras que Portugal mantiene una evolución positiva, con un resultado de 114 millones (+9%) y crecimientos de doble dígito en recursos y negocio.
Irlanda, por su parte, destaca por el fuerte avance del crédito, especialmente en hipotecas, con un incremento del 24%.
En cuanto a las líneas de negocio, la Banca de Empresas mantiene un crecimiento destacado, con una inversión crediticia de 39.000 millones (+7%), impulsada por la especialización y el dinamismo comercial.
En Banca Comercial, la entidad mantiene su enfoque en la rentabilidad y el uso eficiente del capital, con un crecimiento selectivo en hipotecas, especialmente en Portugal e Irlanda.
El negocio de gestión de activos vuelve a ser uno de los principales motores de crecimiento, con aumentos superiores al 20% en la mayoría de sus segmentos.
Los fondos de inversión de terceros crecieron cerca del 24%, mientras que los fondos propios lo hicieron un 19%.
También destacan los avances en planes de pensiones, gestión patrimonial e inversión alternativa.
Además, Bankinter ha anunciado la adquisición de la plataforma neerlandesa Tulp Hypotheken Group, lo que supone su entrada en un quinto mercado europeo y refuerza su apuesta por el negocio hipotecario en mercados con mayor potencial.