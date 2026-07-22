Santander se abre a mantener la marca TSB en Reino Unido únicamente para hipotecas

El banco ha firmado con los sindicatos un plan de prejubilaciones voluntarias para empleados mayores de 55 años, sin objetivo de salidas concreto.

Santander espera la aprobación de la Fed para completar la compra de Webster Bank en EE.UU., tras recibir luz verde de la OCC y el BCE.

La integración de TSB ha supuesto hasta ahora un coste de 250 millones de euros y refuerza la presencia de Santander en Reino Unido.

Santander se abre a mantener la enseña de TSB en Reino Unido como marca secundaria y únicamente para hipotecas. Así lo ha deslizado Héctor Grisi, consejero delegado del Grupo Santander, en la presentación de resultados del segundo trimestre del año.

Cabe recordar que el banco cántabro ha ganado 7.328 millones de euros hasta junio, un 15% más con respecto al mismo periodo del año anterior.

Santander completó la compra de TSB el pasado 30 de abril, lo que refuerza su franquicia en Reino Unido con más de cuatro millones de clientes, "buenos depósitos, hipotecas de bajo riesgo" y sinergias previstas de, al menos, 400 millones de libras (470 millones de euros). Hasta ahora, su reestructuración le ha costado 250 millones de euros en las primeras fases de la integración.

Si bien algunos medios ingleses aventuraron que Santander acabaría con la marca de TSB en las calles británicas, que acumula 215 años de historia, en favor de Santander UK, Grisi ha matizado que "todo se irá viendo conforme se vaya desarrollando", abriendo la puerta a focalizarla "quizá como marca secundaria para el negocio local de hipotecas".

En conjunto, las compras de TSB en Reino Unido y Webster Bank en Estados Unidos le han costado a Santander 205 puntos básicos de capital (55 en el caso de TSB y 150 para Webster), frente a los 210 puntos que en el anterior trimestre estimaban desde el Santander.

Básicamente, porque TSB ha consumido cinco puntos básicos menos de lo presupuestado.

Respecto a las aprobaciones regulatorias que necesita Santander para hacerse de forma efectiva con Webster Bank, ya obtuvo el visto bueno de la OCC estadounidense, ayer recibió luz verde por parte del BCE, y espera que la Fed le otorgue el suyo en el segundo semestre de este año, con optimismo a que sea finalmente en el tercer trimestre.

Investigación de la CNMC

Otro tema candente durante la presentación de resultados ha sido la investigación que ha abierto la CNMC a los seis grandes bancos cotizados españoles por posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de las hipotecas. "No veo que esté sucediendo esto con lo competitivo que está el mercado", en palabras de Grisi.

El CEO del Santander se ha escudado en los argumentos que las seis entidades y la patronal del sector AEB ya dieron en su momento: que España es uno de los mercados más competitivos de Europa para las hipotecas y que se están dando a precios inferiores al bono soberano. El banco, como el resto de los investigados, está colaborando con el supervisor.

Prejubilaciones

El otro tema estrella ha sido el acuerdo con los sindicatos para las próximas prejubilaciones tras semanas de negociación. El banco cerró la semana pasada su plan de prejubilaciones con hasta el 76% del salario bruto para los empleados de más de 55 años.

El plan de prejubilaciones no tiene ningún objetivo concreto de salidas. No obstante, unos 5.000 empleados de la entidad tendrán la opción de valorar las condiciones: unos 3.500 trabajadores tienen ya 55 años y otros 1.500, que ahora tienen 53 o 54 años, alcanzarán esa edad en los tres años de vigencia del plan.

Los sindicatos calculan que haya entre 2.500 y 3.000 salidas.

Con todo, Grisi ha subrayado que las prejubilaciones serán 100% voluntarias, por lo que es muy difícil estimar una cifra de empleados que se acogerán al programa. "Sólo tenemos algunas estimaciones, pero nada concluyente".

Santander no cuenta con un objetivo o cifra predeterminada de salidas y, por tanto, tampoco ha trasladado un coste predeterminado. "Sólo podemos decir que es un marco muy igualitario, que ya ha sido firmado por el 100% de los sindicatos y que ahora está en su redactado".