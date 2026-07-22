El Banco Santander gana 7.328 millones en el primer semestre del año, un 15% más

La integración de TSB en Reino Unido refuerza la presencia del grupo en ese mercado y abre oportunidades para mejorar la rentabilidad y la oferta a clientes.

El margen de intereses creció un 7%, hasta los 22.711 millones de euros, y los costes totales se redujeron un 2% gracias a mejoras de eficiencia.

El beneficio atribuido ascendió a 8.973 millones, impulsado por la plusvalía de 1.900 millones tras la venta de la filial polaca.

Banco Santander obtuvo un beneficio neto de 7.328 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 15% más que el año anterior.

Banco Santander registró un beneficio neto de 7.328 millones de euros en los seis primeros meses de 2026. Esta cifra supone un incremento del 15% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En concreto, el beneficio atribuido ascendió a 8.973 millones, un 31% más, gracias a la plusvalía de 1.900 millones generada por la venta de su filial polaca, según ha informado la entidad este miércoles.

Asimismo, el margen de intereses aumentó un 7% en este periodo, hasta los 22.711 millones de euros.

Los ingresos totales de Santander (margen bruto) en el conjunto del semestre ascendieron a 30.822 millones de euros, lo que supone una mejora del 6,4% interanualmente.

El grupo registró un retorno sobre el capital tangible (RoTE) ordinario del 15,6% y un beneficio por acción (BPA) ordinario un 20% superior.

Costes totales

Los costes totales se redujeron (-2% en euros constantes sin TSB), "reflejo de las continuas mejoras de eficiencia derivadas de ONE Transformation, que compensaron con creces las presiones inflacionistas y las inversiones para el crecimiento del negocio", ha detallado la entidad.

Además, el margen neto aumentó un 12%, hasta 17.636 millones de euros, mientras que la ratio de eficiencia mejoró en 2,9 puntos porcentuales, hasta el 42,8%.

Al respecto, Ana Botín, presidenta de Banco Santander, ha remarcado que "hemos tenido un buen primer semestre, con doce millones de clientes más que hace un año. Los ingresos crecen un 6%, los costes bajan y ONE Transformation sigue impulsando la mejora del apalancamiento operativo, que contribuye a unos resultados récord".

Y ha añadido que "la incorporación de TSB en Reino Unido marca otro hito importante en la ejecución de nuestra estrategia. Refuerza nuestra posición en uno de nuestros mercados clave, y aporta mayor escala, depósitos de calidad e hipotecas de bajo riesgo, además de abrir oportunidades para seguir mejorando la oferta a nuestros clientes y la rentabilidad cuando se complete la integración".

El grupo ha reiterado todos sus objetivos para 2026, que excluyen el impacto de las operaciones de M&A de 2025 y 2026.