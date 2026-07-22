El Banco Santander gana 7.328 millones en el primer semestre del año, un 15% más
Los ingresos totales en el conjunto del semestre ascendieron a 30.822 millones.
El margen de intereses aumentó un 7%.
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Las claves
Generado con IA
Banco Santander obtuvo un beneficio neto de 7.328 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 15% más que el año anterior.
El beneficio atribuido ascendió a 8.973 millones, impulsado por la plusvalía de 1.900 millones tras la venta de la filial polaca.
El margen de intereses creció un 7%, hasta los 22.711 millones de euros, y los costes totales se redujeron un 2% gracias a mejoras de eficiencia.
La integración de TSB en Reino Unido refuerza la presencia del grupo en ese mercado y abre oportunidades para mejorar la rentabilidad y la oferta a clientes.
Banco Santander registró un beneficio neto de 7.328 millones de euros en los seis primeros meses de 2026. Esta cifra supone un incremento del 15% en comparación con el mismo periodo del año pasado.
En concreto, el beneficio atribuido ascendió a 8.973 millones, un 31% más, gracias a la plusvalía de 1.900 millones generada por la venta de su filial polaca, según ha informado la entidad este miércoles.
Asimismo, el margen de intereses aumentó un 7% en este periodo, hasta los 22.711 millones de euros.
Los ingresos totales de Santander (margen bruto) en el conjunto del semestre ascendieron a 30.822 millones de euros, lo que supone una mejora del 6,4% interanualmente.
El grupo registró un retorno sobre el capital tangible (RoTE) ordinario del 15,6% y un beneficio por acción (BPA) ordinario un 20% superior.
Costes totales
Los costes totales se redujeron (-2% en euros constantes sin TSB), "reflejo de las continuas mejoras de eficiencia derivadas de ONE Transformation, que compensaron con creces las presiones inflacionistas y las inversiones para el crecimiento del negocio", ha detallado la entidad.
Además, el margen neto aumentó un 12%, hasta 17.636 millones de euros, mientras que la ratio de eficiencia mejoró en 2,9 puntos porcentuales, hasta el 42,8%.
Al respecto, Ana Botín, presidenta de Banco Santander, ha remarcado que "hemos tenido un buen primer semestre, con doce millones de clientes más que hace un año. Los ingresos crecen un 6%, los costes bajan y ONE Transformation sigue impulsando la mejora del apalancamiento operativo, que contribuye a unos resultados récord".
Y ha añadido que "la incorporación de TSB en Reino Unido marca otro hito importante en la ejecución de nuestra estrategia. Refuerza nuestra posición en uno de nuestros mercados clave, y aporta mayor escala, depósitos de calidad e hipotecas de bajo riesgo, además de abrir oportunidades para seguir mejorando la oferta a nuestros clientes y la rentabilidad cuando se complete la integración".
El grupo ha reiterado todos sus objetivos para 2026, que excluyen el impacto de las operaciones de M&A de 2025 y 2026.