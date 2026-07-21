Unicaja renueva con el Real Madrid como banco oficial hasta 2030

La renovación abarca todas las secciones del club: fútbol masculino, fútbol femenino y baloncesto, y coincide con la reciente reelección de Florentino Pérez como presidente hasta 2030.

Unicaja refuerza su presencia en los activos del club, incluyendo el estadio Santiago Bernabéu y el Espacio Unicaja–Real Madrid.

El acuerdo incluye la financiación de abonos de temporada a coste cero y el desarrollo de soluciones financieras para socios y aficionados del Real Madrid.

Unicaja y el Real Madrid han renovado su alianza, manteniendo al banco como proveedor oficial del club hasta 2030.

Unicaja y el Real Madrid CF han acordado la renovación de su alianza iniciada en 2020, por la que la entidad financiera malagueña continuará como banco oficial del club hasta 2030.

La entidad prolonga así su papel como proveedor de servicios financieros del Real Madrid, y refuerza la oferta de productos y experiencias dirigidas a su base de aficionados.

El acuerdo mantiene la financiación de abonos de temporada a coste cero y prevé el desarrollo de soluciones específicas para socios y Madridistas. También refuerza la presencia de la entidad en los activos del club, incluido el estadio Santiago Bernabéu.

La renovación da continuidad a iniciativas de acceso a partidos y experiencias vinculadas al club (entre ellas, las del Espacio Unicaja–Real Madrid, situado en la calle Manuel de Falla, 3, junto al estadio Santiago Bernabéu), y ordena su despliegue en todas las secciones: fútbol masculino, fútbol femenino y baloncesto.

La prolongación de su alianza se produce un mes y medio después de que Florentino Pérez ganara a Enrique Riquelme las elecciones presidenciales por el club blanco. La candidatura de Pérez obtuvo 21.741 votos, lo que representa un 65% del total, y la de Riquelme logró 11.814 votos, un 35%.

Florentino Pérez seguirá siendo presidente del Real Madrid hasta 2030, ya que los mandatos presidenciales tienen una duración de cuatro años.