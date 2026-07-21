María Guillamón, nueva responsable de seguridad de la información de CaixaBank Tech.

El objetivo de la nueva unidad es reforzar las capacidades internas e integrar la ciberseguridad en todas las fases de los proyectos tecnológicos.

Guillamón trabajará de forma coordinada con Alberto Rosa, responsable de seguridad de la información del Grupo CaixaBank.

CaixaBank ha creado una unidad especializada en ciberseguridad dentro de CaixaBank Tech, centrada en innovación y tecnología para el grupo.

María Guillamón ha sido nombrada nueva responsable de seguridad de la información en CaixaBank Tech.

CaixaBank ha reforzado su estructura de ciberseguridad con el nombramiento de María Guillamón como nueva responsable de seguridad de la información de su filial tecnológica CaixaBank Tech, tal y como ha informado en un comunicado.

La entidad ha creado una nueva unidad especializada en ciberseguridad en CaixaBank Tech, especializada en el desarrollo de innovación y de tecnología para las diferentes áreas de actividad del grupo financiero.

Guillamón trabajará de forma coordinada con el responsable de seguridad de la información del Grupo CaixaBank, Alberto Rosa.

El nuevo equipo tiene el objetivo de reforzar las capacidades internas con el fin de incorporar la visión de la ciberseguridad a todas las fases de los nuevos proyectos tecnológicos.

CaixaBank apuesta por integrar la ciberseguridad como un componente fundamental en el desarrollo de innovación y en la creación de nuevas soluciones y servicios.

El banco ha añadido que estas acciones están alineadas con el Plan Estratégico de Seguridad de la Información, que evalúa de forma continua con análisis independiente nuestras capacidades frente a las mejores prácticas de la industria.