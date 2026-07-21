El Gobierno elige a Carla Díaz Álvarez de Toledo para presidir el FROB

El FROB gestiona la participación estatal en CaixaBank y Sareb, y forma parte del Mecanismo Único de Resolución europeo.

Díaz Álvarez de Toledo cuenta con una amplia experiencia en la administración económica española, habiendo ocupado puestos clave en el Tesoro, el FROB y organismos europeos.

Carla Díaz Álvarez de Toledo, actual directora general del Tesoro, ha sido propuesta para presidir el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha propuesto al Consejo de Ministros el nombramiento de Carla Díaz Álvarez de Toledo, actual directora general del Tesoro y Política Financiera, como nueva presidenta del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Díaz Álvarez de Toledo sustituirá así en el cargo a Álvaro López Barceló, que asumirá desde el mes de septiembre el cargo de director ejecutivo alterno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El mandato de López Barceló era de cinco años, pero con este nombramiento, abandona la autoridad de resolución antes de tiempo.

Se da la circunstancia de que López Barceló también era director general del Tesoro antes de acceder al cargo de presidente del FROB, cuando fue nombrado en 2024.

La candidata designada tendrá que comparecer ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados.

El FROB gestiona la participación del Estado en CaixaBank, a través de BFA, y en Sareb, y forma parte de la red europea de autoridades del Mecanismo Único de Resolución.

Díaz Álvarez de Toledo es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas, ingresó por oposición en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado en 2010.

Como directora general del Tesoro y Política Financiera, está a cargo de la regulación del sector bancario, los mercados de capitales y los medios de pago. También el desarrollo de finanzas sostenibles, la financiación del Tesoro en los mercados, la relación con agencias de calificación e inversores y la gestión de tesorería del Estado.

Asimismo, es presidenta del Comité Permanente de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y del Comité de Inteligencia Financiera, miembro suplente del plenario del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) y miembro de su Comité Permanente de Análisis de Vulnerabilidades (SCAV), y miembro suplente de la Comisión Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.

Además, entre 2021 y 2024 fue directora de Resolución del FROB, con responsabilidad sobre la planificación y ejecución de potenciales resoluciones, la representación del organismo en los Equipos Internos de Resolución de la Junta Única de Resolución y la coordinación de la posición española en los foros europeos e internacionales de resolución.

En las 'tripas' de la economía española

En el pasado ha desempeñado otros puestos directivos en la administración económica española, como subdirectora general de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea entre 2015 y 2021 -con la preparación de las reuniones del Ecofin y del Eurogrupo entre sus funciones, como alterna del Comité Económico y Financiero, del Eurogroup Working Group y del Mecanismo Europeo de Estabilidad-, y distintos puestos en la Subdirección General de Financiación y Gestión de la Deuda Pública entre 2010 y 2015.

Ha sido consejera por España en el Banco Europeo de Inversiones (2015-2016 como alterna y 2018-2021 como titular), consejera en el Fondo Europeo de Inversiones (2015 y 2020-2021) y consejera de Enisa.