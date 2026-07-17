El Banco Santander cierra su plan de prejubilaciones con hasta el 76% del salario bruto

Se prevé que entre 2.500 y 3.000 empleados se acojan al plan en los próximos dos años y medio, con una reducción significativa en la penalización sobre la pensión definitiva.

La entidad asumirá el coste del convenio especial hasta los 63 años y medio, con posibilidad de ampliarlo hasta los 64 años para facilitar el acceso a la jubilación.

El plan contempla el 74% del salario para empleados de 55 a 57 años y el 76% para mayores de 58 años que se acojan a la prejubilación.

Banco Santander acuerda con los sindicatos un plan de prejubilaciones voluntarias que ofrece hasta el 76% del salario bruto a sus empleados en España.

El Banco Santander y los sindicatos han alcanzado este viernes un acuerdo de prejubilaciones que permitirá a los trabajadores en España que quieran abandonar voluntariamente su puesto cobrar hasta el 76% de su salario bruto.

La entidad ofrece el 74% del salario bruto hasta los 63 años a los empleados de entre 55 y 57 años; y un 76% a aquellos mayores de 58 que se sumen a las salidas.

Asimismo, el banco asumirá el coste del convenio especial hasta los 63 años y seis meses, con la posibilidad de ampliarlo hasta los 64 años mediante el prorrateo de la asignación económica, con el objetivo de facilitar el acceso a la jubilación con hasta el 95% de la pensión.

El plan de prejubilaciones no tiene ningún objetivo concreto de salidas. No obstante, unos 5.000 empleados de la entidad, tendrán la opción de valorar las condiciones: unos 3.500 trabajadores tienen ya 55 años y otros 1.500, que ahora tienen 53 o 54 años, alcanzarán esa edad en los tres años de vigencia del plan.

En ningún caso esto se traducirá en la salida de 5.000 empleados, pues los propios sindicatos reconocen que ni el Banco Santander puede prescindir de ese número de trabajadores ni que todos ellos tengan interés en dejar sus funciones, según han avanzado a Efe fuentes de CCOO.

Aun así, teniendo en cuenta que cada año se prejubilan cerca de 800 empleados del Santander, los sindicatos calculan que la oferta actual podría hacer que esa cifra se eleve a los 1.000.

También esperan que con el acuerdo de este viernes, aún pendiente de desarrollar y firmar, haya entre 2.500 y 3.000 salidas en los próximos dos años y medio (el acuerdo de hoy estará en vigor hasta finales de 2028).

Con el nuevo acuerdo, el Banco Santander asumirá el coste de la prejubilación hasta los 64 años, lo que permitirá retrasar el acceso a la jubilación anticipada. Al reducirse el periodo de anticipación de un año y medio a solo un año, el coeficiente reductor baja del 21% al 5,5%. De este modo, el trabajador pasaría a cobrar 2.835 euros mensuales, apenas 165 euros menos que la pensión que le correspondería sin penalización.

En la práctica, esto supone que la merma sobre la pensión definitiva pasa de 630 a 165 euros mensuales, una diferencia de 465 euros al mes.