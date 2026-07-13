Santander mejora su oferta de prejubilaciones al asumir el convenio especial hasta los 63 años y seis meses

La propuesta incluye revalorización anual del convenio hasta un 4%, conservación de ayudas por discapacidad y derecho al premio de antigüedad.

El banco ofrece mantener el seguro de vida, condiciones preferentes en préstamos y aportaciones de 1.000 euros anuales al plan de pensiones de empleo.

La nueva propuesta introduce un acuerdo colectivo y una comisión de seguimiento, asegurando mayor seguridad jurídica y evitando diferencias entre trabajadores.

Santander mejora su oferta de prejubilaciones asumiendo el convenio especial hasta los 63 años y seis meses, atendiendo a demandas de CCOO.

Banco Santander ha mejorado su propuesta para el plan de ajuste de plantilla al incorporar "buena parte" de las reivindicaciones planteadas por Comisiones Obreras (CCOO). En concreto, la asunción del convenio especial hasta los 63 años y seis meses, según ha informado este lunes el sindicato.

CCOO ha explicado que la nueva oferta, presentada durante la última reunión de la negociación, introduce un marco regulado mediante acuerdo colectivo y una comisión de seguimiento en sustitución de la negociación individual.

Una medida que, tal y como ha acreditado la organización, aporta "mayor seguridad jurídica" y "evita diferencias de criterio" entre los trabajadores que se adhieran al plan.

Asimismo, el banco plantea asumir el coste del convenio especial hasta los 63 años y seis meses, con la posibilidad de ampliarlo hasta los 64 años mediante el prorrateo de la asignación económica, con el objetivo de facilitar el acceso a la jubilación con hasta el 95% de la pensión, según el sindicato.

En el apartado económico, la propuesta mantiene la continuidad del seguro colectivo de vida, las condiciones del Acuerdo sobre Préstamos, Créditos y Condiciones de uso de Servicios Bancarios (Amsec) --que incluye hipotecas para empleados en condiciones preferentes o préstamos personales con mejores tipos y plazos, entre otros-- y las aportaciones al plan de pensiones de empleo por importe de 1.000 euros anuales.

Revalorización anual

Además, incorpora la revalorización anual del convenio especial hasta un máximo del 4%, la conservación de las ayudas por discapacidad y el mantenimiento del derecho a percibir el premio por antigüedad.

Pese a valorar "positivamente" estos avances, CCOO ha señalado que analizará en profundidad la nueva propuesta antes de fijar su posición definitiva sobre el acuerdo.

El plan de Santander no cuenta con un objetivo de salidas concreto, sino que persigue crear un marco al que acogerse, ya que hasta ahora ya venía habiendo bajas voluntarias.

Además, en todo caso será un proceso voluntario por ambas partes, por lo que la empresa puede declinar que se produzcan ciertas salidas y los trabajadores no están obligados a acogerse al plan.

Santander cerró el mes de marzo con un total de 1.607 oficinas en España, lo que supone una reducción de 185 sucursales frente a marzo de 2025. A nivel grupo, cerró algo más de 1.000 oficinas. Hace diez años, en marzo de 2016, Santander contaba con 3.433 oficinas en España.

Ante la falta de acuerdo, las partes se han emplazado a una nueva reunión el próximo viernes 17 de julio, en la que continuará la negociación del plan de reestructuración de la plantilla.