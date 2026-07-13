Nathalie Picquot deja el Banco Santander después de cinco años como responsable de marketing, marca y digital

Antes de unirse a Santander, Picquot fue directora general de Twitter España y Portugal y trabajó más de catorce años en Google.

Las funciones que desempeñaba Picquot serán asumidas por Bernabé Mohedano, Cenk Bulbul y Mariana Doria, bajo la supervisión de Juan Manuel Cendoya.

Nathalie Picquot ha abandonado el Banco Santander después de cinco años como responsable del área de Corporate Marketing, Brand Experience & Digital Engagement, un puesto entonces de nueva creación.

En marzo de 2021 fichó por la entidad bancaria tras ser directora general de Twitter España y Portugal (actualmente conocida como X). Su objetivo entonces era liderar la transformación digital de la entidad.

El plan pasaba por ampliar las capacidades digitales del banco para avanzar en su objetivo de convertirse en una plataforma abierta de servicios financieros.

La salida que ha sido adelantada por Dircomfidencial implica que Santander haya decidido reorganizar las funciones que ahora desarrollaba la directiva.

Éstas serán asumidas por tres directivos del área de Marketing, Bernabé Mohedano, Cenk Bulbul y Mariana Doria, que dependerán de Juan Manuel Cendoya, responsable de Comunicación, Marketing y Estudios.

Picquot estuvo al frente de Twitter para los mercados de España y Portugal durante más de tres años hasta febrero de 2021, cuando decidió abandonar la compañía, como ella misma comunicó a través de un mensaje publicado, precisamente, en la red social.

"He decidido dar un giro a mi vida profesional y dejaré la empresa en breve. Con ganas de empezar una nueva etapa en mi carrera con nuevos aprendizajes y retos distintos. Muy agradecida y orgullosa de haber liderado este gran equipo!", manifestó entonces.

Previamente, Picquot trabajó durante más de catorce años en Google adquiriendo responsabilidades en desarrollo estratégico, ventas y marca y, con anterioridad, en las firmas AdLINK y DoubleClick.

La propia Picquot dio a Botín la bienvenida a la red social en el momento de su debut, en febrero de 2018. "Es maravilloso ver como cada vez más CEOs/consejeros se unen a @Twitter. Gracias por la confianza, esperamos que disfrutes al máximo de la plataforma. Con ganas de leerte por aquí!", publicó en su cuenta.