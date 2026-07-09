El FROB eleva su beneficio a 7.250 millones, un 168% más, gracias a la subida en bolsa de CaixaBank

El valor neto contable de la participación del FROB en BFA asciende a 15.467 millones, aunque el deterioro acumulado aún es de 4.136 millones de euros.

El FROB repartió 722 millones de euros en dividendos por su participación en BFA, alcanzando los 1.722 millones recuperados por ayudas al Grupo BFA-Bankia.

La mayor parte de las ganancias provienen de la mejora en el valor de la participación del FROB en BFA y los dividendos recibidos gracias al buen desempeño de CaixaBank.

El FROB registró un beneficio contable de 7.253 millones de euros en 2025, un 168% más que el año anterior, impulsado por la subida en bolsa de CaixaBank.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) registró un beneficio contable de 7.253 millones de euros en 2025, lo que supone elevar un 168% las ganancias obtenidas el año anterior, según se desprende de las cuentas que ha publicado este jueves el organismo.

El FROB ha explicado que los beneficios contables se derivan "de la positiva evolución de CaixaBank, tanto por la mejora del valor de mercado de la participación de BFA en dicha entidad debido al positivo comportamiento de la acción, como por los dividendos que ha recibido BFA".

Desde que se firmó la operación de fusión de Bankia, entidad rescatada y que era participada por el FROB a través de BFA, y CaixaBank, la acción ha subido un 585,5%.

De los 7.253 millones de beneficios a nivel contable, 6.505 millones se corresponden con una reversión del deterioro de la participación del FROB en BFA. Otros 780 millones de euros son ingresos financieros tanto por intereses bancarios como por valores de deuda y dividendos.

Sin tener en cuenta este tipo de extraordinarios, el resultado de explotación del FROB fue negativo en 17,2 millones de euros, frente a los 5,9 millones de 2024.

Este resultado de explotación negativo se debe a que este año el FROB no ha cobrado sus tasas como autoridad de resolución. El FROB explica que la Junta Única de Resolución (JUR) ha confirmado que los recursos del Fondo Único de Resolución (FUR) han superado el importe objetivo tanto en 2024 como en 2025, por lo que en estos años no se han recaudado contribuciones. Al no haber aportaciones, el FROB no ha podido cobrar sus tasas.

De hecho, en las cuentas anuales, el FROB ha vuelto a explicar que "será necesario" modificar el régimen jurídico actual para desvincular sus propias tasas de las contribuciones ordinarias a los fondos de resolución.

Siguiendo con la evolución de la participación de BFA, el FROB ha explicado que el valor neto contable de dicha participación asciende a 15.467 millones de euros, provocando esa reversión de 6.505 millones en el deterioro de valor.

El FROB tiene contabilizado en sus cuentas un coste de 19.604 millones de euros de su inversión en BFA. Restando esos 15.467 millones de valor neto supone que el deterioro todavía se sitúa en 4.136 millones de euros.

Sareb

El patrimonio neto individual de BFA a cierre de 2025 era de 5.512 millones de euros, frente a los 5.560 millones de 2024. Las plusvalías tácitas, por su parte, ascienden a 9.955 millones, derivado de la revalorización de su participación en CaixaBank, de los cuales 6.554 millones corresponden a 2025.

Asimismo, los resultados obtenidos por BFA en 2024 han permitido repartir un dividendo al FROB por tercer año consecutivo. Este reparto ha sido de 722 millones de euros: 260 millones de euros como dividendo a cuenta en noviembre de 2025 y 461,7 millones como dividendo complementario abonado en mayo de 2026.

Estos 722 millones se suman al dividendo repartido en 2024 y 2023, lo que lo que lleva a que actualmente la cifra recuperada por el FROB vía dividendo por las ayudas inyectadas en el Grupo BFA-Bankia sea de 1.722 millones de euros.

Con respecto a la participación en Sareb, desde abril de 2022 el FROB ostenta la titularidad del 50,14% del capital de esta sociedad. En lo que se refiere a la valoración de la participación en Sareb, el FROB ya había registrado en 2019 el saneamiento total de dicha participación, la cual continúa íntegramente deteriorada, sin efectos en las cuentas de 2024.

Durante el ejercicio 2025, se ha registrado un resultado extraordinario positivo por importe de 6,6 millones de euros relacionado con recuperaciones de procedimientos judiciales en curso. Como consecuencia del ejercicio de estas acciones, el importe efectivamente reconocido por sentencia judicial firme a favor del FROB asciende a 303 millones de euros.