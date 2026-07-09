Abanca, Cecabank, Ibercaja, Kutxabank y Unicaja ejecutan la primera prueba multibanco de depósitos tokenizados

La iniciativa valida la viabilidad técnica del modelo y representa un avance hacia una infraestructura financiera más ágil, segura y transparente.

Los depósitos tokenizados siguen cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos y conservan la relación contractual directa entre banco y cliente.

Abanca, Cecabank, Ibercaja, Kutxabank y Unicaja han completado este jueves la primera prueba de concepto de depósitos tokenizados de carácter multibanco en España.

Con este ensayo, las entidades han demostrado la viabilidad de realizar transferencias de dinero entre bancos mediante tecnología blockchain, sin necesidad de crear una criptomoneda ni modificar la naturaleza de los depósitos de los clientes, que siguen siendo dinero bancario tradicional.

A diferencia de otras formas de dinero digital, el depósito tokenizado permanece en el balance del banco emisor bajo el mismo marco prudencial aplicable al depósito tradicional.

También mantiene la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, la función de intermediación crediticia y la relación contractual directa entre la entidad y sus clientes, tal y como ha argumentado Cecabank.

En este sentido, todas las entidades implicadas en el proceso han defendido su apuesta por la innovación financiera para "anticipar la evolución del sector ante la adopción de tecnologías basadas en tecnología blockchain".

De este modo, las cinco firmas han explicado que comparten la visión de que estas nuevas infraestructuras permitirán, a medio plazo, "construir un ecosistema financiero basado en una infraestructura más ágil, rápida, segura y transparente", lo que, tal y como han acreditado, facilita el desarrollo de nuevos servicios de mayor valor para sus clientes.

En concreto, la prueba se ha llevado a cabo en un entorno cerrado y controlado, mediante transferencias interbancarias de depósitos tokenizados entre las entidades participantes, utilizando una estructura de cuentas creada por Cecabank para garantizar la liquidación instantánea de los movimientos en sincronía con la operativa generada en la red de tecnología de registro distribuido (DLT, por sus siglas en inglés).

Viabilidad técnica

"Los resultados han permitido validar la viabilidad técnica y operativa del modelo y constituyen un avance relevante para el desarrollo del ecosistema de dinero digital en España, al evidenciar las mejoras que el instrumento puede ofrecer frente a los procesos tradicionales de liquidación y generar una base de conocimiento compartida sobre la que seguir avanzando", han precisado desde Cecabank.

Asimismo, desde el banco han adelantado que la prueba da continuidad a otras iniciativas de innovación, impulsadas en coordinación con el Banco de España, entre las que destaca la prueba de concepto para la emisión de un bono tokenizado, desarrollada en 2024.

"Proyectos como Pontes y Appia, promovidos por el Eurosistema, están contribuyendo a definir la futura arquitectura del sistema financiero digital europeo, en la que el dinero tokenizado está llamado a desempeñar un papel fundamental como mecanismo de pago y liquidación en los mercados digitales", han concluido desde Cecabank.