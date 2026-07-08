UniCredit se hace con el 48% de Commerzbank tras el cierre de su oferta de compra

La operación es parte de la estrategia de inversión de UniCredit y ha superado las expectativas iniciales de aceptación.

La dirección de Commerzbank y el Gobierno alemán han mostrado su rechazo a la operación al considerar que no refleja el valor real del banco alemán.

La participación de UniCredit se traduce en el 49,65% de los derechos de voto, tras comprometerse Commerzbank a cancelar acciones propias.

UniCredit ha alcanzado el 47,59% del capital social de Commerzbank tras cerrar su oferta de compra.

UniCredit ha cerrado el periodo de aceptación de su oferta de adquisición voluntaria sobre Commerzbank, según ha informado este miércoles.

En concreto, la entidad ha anunciado la adhesión de acciones representativas del 17,60% del capital social del banco alemán, lo que eleva su peso en la entidad germana hasta el 47,59%.

Cabe recordar que UniCredit mantenía una participación directa del 26,77% de Commerzbank, así como instrumentos financieros que le otorgan el derecho a exigir la entrega física de una participación del 3,22%.

No obstante, UniCredit ha explicado que este porcentaje se traduce en el 49,65% de los derechos de voto de Commerzbank.

Es decir, las acciones propias de la entidad germana no tienen derecho a voto, por lo que aumentará hasta ese nivel una vez que el banco alemán cancele sus acciones de tesorería, "compromiso que ha asumido".

UniCredit ha afirmado que este resultado de la opa ha "superado con creces las expectativas iniciales".

Inversión estratégica

Así, ha reiterado que la finalización de la transacción representa un paso más en la ejecución de la inversión estratégica de UniCredit en Commerzbank.

"UniCredit continúa buscando un diálogo constructivo con todas las partes interesadas relevantes, al tiempo que lleva a cabo los procesos regulatorios y de supervisión necesarios en relación con su inversión", ha añadido.

El banco italiano dio comienzo el pasado 5 de mayo al plazo de adhesión a su opa sobre Commerzbank, con la que pretendía superar el umbral del 30% y que planteaba el canje de 0,485 acciones de UniCredit por cada una del alemán.

Este plazo inicial finalizó el pasado 16 de junio, con una tasa de aceptación del 12,51%, que en el periodo adicional de adhesión desde el 20 de junio al pasado 3 de julio ha elevado esta aceptación al 17,60%.

Desde el primer momento, la dirección de Commerzbank, encabezada por la consejera delegada de la entidad, Bettina Orlop, mostró su rechazo a la operación al considerar que no reflejaba adecuadamente el valor fundamental ni el potencial de la entidad germana.

Por su parte, el Gobierno alemán, que posee alrededor del 12% de Commerzbank, también criticó la oferta sobre uno de los principales bancos del país.