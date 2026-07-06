Sabadell ficha en Santander a su nuevo responsable de 'infra', inmobiliario y tecnología para banca corporativa

La estrategia de Sabadell se centra en la expansión internacional, especialmente en Reino Unido, Francia y Portugal, además de mantener una fuerte relación con clientes en España.

La banca corporativa y de inversión de Sabadell, liderada por Cristóbal Paredes, ha crecido casi un 30% en inversión a nivel europeo en los dos últimos años.

Daniel Muley cuenta con amplia experiencia en mercados de capitales, préstamos sindicados, salidas a bolsa, fusiones y adquisiciones, y derivados, tras trabajar en Banesto y Santander.

Banco Sabadell ha fichado a Daniel Muley, banquero de inversión histórico del Santander, como responsable de Construcción, Infraestructuras, Real Estate y TMT para banca corporativa.

Banco Sabadell refuerza su área de banca corporativa con el fichaje de un banquero de inversión histórico del Santander. Daniel Muley llega al banco catalán como responsable del sector de Construcción, Infraestructuras, Real Estate y TMT (tecnología, medios y telecomunicaciones).

Este es uno de los ámbitos de mayor relevancia estratégica para la entidad, tanto por su peso en el negocio como por su papel en la originación y ejecución de operaciones complejas.

Estos sectores constituyen un eje clave en el desarrollo de las capacidades de banca de inversión y financiación corporativa del banco.

Tras empezar como auditor en Deloitte, desde 2004 ha trabajado para Banesto y, desde su integración, en Santander en diferentes áreas de su banca corporativa y de inversión tanto en Nueva York como en Madrid.

Lo ha hecho en el segmento de mercados de capitales de deuda y reestructuraciones, en préstamos corporativos sindicados, y también en salidas a bolsa, fusiones y adquisiciones (M&A, en inglés) o derivados. Por lo que conoce de sobra toda la cadena de valor de la banca corporativa.

La unidad de Banca Corporativa y de Inversión (CIB, en inglés) de Banco Sabadell, liderada por Cristóbal Paredes, ha dado en los dos últimos ejercicios un salto de escala significativo, con un crecimiento cercano al 30% en sus magnitudes de inversión a nivel europeo (EMEA), consolidándose como uno de los principales motores de crecimiento del negocio mayorista del banco.

La estrategia de la unidad pasa por seguir impulsando el crecimiento internacional, manteniendo al mismo tiempo un fuerte acompañamiento a los clientes en España, con especial foco en Reino Unido -aun habiendo vendido TSB al Santander, Sabadell mantiene una sucursal en Londres-, Francia y Portugal como geografías core en Europa.

"La combinación de expansión internacional y cercanía al cliente constituye la base del modelo de banca corporativa del banco, orientado a generar relaciones de largo plazo y ofrecer soluciones en múltiples mercados", realzan desde la entidad.