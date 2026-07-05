Singular Bank tiene nuevos dueños: Warburg vende el 84,5% a ING, Actinver, ProA Capital y varios 'family offices'

Singular Bank administra casi 19.500 millones de euros en activos y su beneficio operativo creció un 47% en el primer semestre.

ING controlará el 40% de Singular Bank, ProA Capital el 15%, Actinver el 8% y los family offices el 21,5%.

Javier Marín y su equipo directivo aumentan su participación hasta el 15,5% y seguirán liderando la entidad.

ING, Actinver, ProA Capital y varios family offices han comprado el 84,5% de Singular Bank a Warburg Pincus.

La venta de Singular Bank ya tiene desenlace. El banco holandés ING, el grupo de inversión mexicano Actinver, el fondo español ProA Capital y varios family offices españoles han adquirido el 84,5% del capital de Singular al fondo americano Warburg Pincus.

Así lo ha podido confirmar en primicia EL ESPAÑOL-Invertia, que además ha podido saber que Javier Marín y su equipo directivo han aumentado su participación hasta el 15,5%.

Hasta la fecha, Warburg controlaba en torno a un 93,5% del accionariado de Singular, mientras que Marín y otros ejecutivos tenían cerca de un 6,5%.

Entre los family offices que han participado en la operación, están la familia Bhavnani, la familia Ruiz Lafita y la familia Comenge.

En la nueva etapa, ING controlará un 40%, ProA Capital el 15%, Actinver el 8% y los family offices, el 21,5% de forma agregada.

La finalización y cierre de la operación estará sujeta a la obtención de las aprobaciones regulatorias pertinentes. Jefferies ha pilotado la operación como asesor financiero, después de que varios bancos españoles e internacionales se interesaran (sin éxito) por Singular Bank.

A cierre de junio, Singular administra casi 19.500 millones de euros en activos tras crecer en cerca de 2.100 millones en los seis primeros meses.

"La transacción mejora la posición competitiva de Singular Bank y contribuirá a acelerar su plan de crecimiento", según la entidad.

El banco privado que dirige el exCEO del Santander aprovechará la red de contactos entre las grandes fortunas latinoamericanas que tiene Actinver para crecer en ese segmento.

También formalizará con ING una alianza en banca privada apalancándose en el nuevo proyecto que el banco neerlandés tiene previsto lanzar en España después del verano, con una banca privada híbrida: será eminentemente digital, pero también dispondrá de asesores financieros.

El futuro de Marín

El equipo directivo con Marín al frente seguirá a los mandos de Singular Bank, que se convierte así en una de las grandes bancas privadas independientes de nuestro país, con ambición de ser el líder de este nicho.

"La vocación de permanencia a largo plazo en el accionariado, su capacidad financiera, experiencia sectorial y nuevas e importantes vías de desarrollo comercial permitirán a Singular Bank, bajo el liderazgo del actual equipo directivo, acelerar su crecimiento manteniendo el foco en la calidad de servicio a sus clientes", aseguran desde Singular.

A cierre del primer semestre, Singular sitúa su beneficio operativo en 5,94 millones de euros, frente a los 4,07 millones alcanzados doce meses antes, lo que supone un aumento del 47%. Así, el beneficio neto recurrente hasta junio es de 4,1 millones de euros, respecto a los 0,2 millones en el mismo periodo del año anterior.