La CNMC investiga posibles prácticas anticompetitivas en la intermediación hipotecaria, incluida la fijación de precios

Si se confirman las irregularidades, podrían considerarse infracciones muy graves y acarrear multas de hasta el 10% del volumen de negocio de las compañías implicadas.

Entre el 23 y 24 de junio, la CNMC realizó inspecciones en la sede de una asociación de empresas del sector.

Se indaga si hubo acuerdos entre empresas para no captar empleados de otras y fijar precios o condiciones comerciales.

La CNMC ha iniciado una investigación sobre posibles prácticas anticompetitivas en la intermediación de crédito inmobiliario.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado una investigación sobre posibles prácticas anticompetitivas en el sector de la intermediación de crédito inmobiliario, según ha informado este miércoles.

En concreto, el organismo investiga la existencia de "una recomendación o decisión colectiva o de posibles acuerdos o prácticas concentradas" entre empresas presentes en esta actividad dirigidas a la no captación de empleados entre las empresas de la asociación.

También investiga la fijación de precios o condiciones comerciales de los servicios prestados por estas compañías.

Como parte de este proceso, la CNMC realizó inspecciones entre el 23 y el 24 de junio en la sede de "una asociación de empresas dedicadas a la intermediación hipotecaria".

Las inspecciones ejecutadas suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas conductas anticompetitivas y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas.

En caso de confirmarse, estas prácticas podrían constituir una infracción de los artículos 1.1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

De esta manera, si se confirman, estas prácticas podrían ser consideradas como "una infracción muy grave" de la ley de competencia y conllevaría multas de hasta el 10% del volumen de negocio total de las empresas infractoras en el ejercicio anterior al de imposición de la multa.