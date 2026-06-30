La sede de BBVA en Madrid iluminada con la bandera de Venezuela.

La sede de BBVA en Madrid iluminada con la bandera de Venezuela. Imagen cedida.

Banca

BBVA dona 5 millones de euros y moviliza ayuda humanitaria para apoyar al pueblo venezolano tras los terremotos

BBVA Provincial ha habilitado su sede principal como centro de acopio.

El grupo moviliza 28 toneladas de ayuda humanitaria a través de México.

Más información: Mutua activa su fondo solidario para donar a los afectados por el terremoto de Venezuela

R. Escudero
Publicada
Las claves

Las claves
Generado con IA

BBVA dona 5 millones de euros para apoyar la emergencia humanitaria en Venezuela tras los terremotos.

La ayuda se canaliza a través de organizaciones como Cruz Roja, Unicef, Acnur y otras locales para atender necesidades urgentes y la reconstrucción.

BBVA Provincial implementa un plan de apoyo integral para empleados afectados e instala su sede principal como centro de acopio de insumos.

El grupo BBVA ha enviado 28 toneladas de ayuda humanitaria y equipos especializados colaboran en la revisión y reparación de edificios dañados.

BBVA ha anunciado una donación de 5 millones de euros para responder a la emergencia humanitaria provocada por los terremotos en Venezuela.

Esta aportación se destinará a apoyar las diferentes iniciativas puestas en marcha por Cruz Roja, Unicef, Acnur y otras organizaciones locales, tanto para atender a las necesidades más urgentes, como para contribuir a las labores de reconstrucción posteriores.

Además, el Grupo BBVA ha activado campañas de recaudación de fondos entre clientes y empleados para ampliar la ayuda destinada a la emergencia y ha puesto en marcha otras iniciativas para apoyar a la población en esta fase inicial de la emergencia.

Una persona duerme en la calle en La Guaira (Venezuela), después de quedarse sin vivienda por los terremotos.

Por su parte, BBVA Provincial ha activado un plan integral de apoyo para acompañar a sus empleados afectados y sus familias, incorporando medidas de acompañamiento, atención psicosocial, alojamiento temporal y acciones preventivas para proteger su bienestar.

Adicionalmente, ha habilitado su sede principal como centro de acopio para la recepción, clasificación y distribución de insumos de primera necesidad, “reafirmando su compromiso de estar cerca de las personas y contribuir con las comunidades que más lo necesitan”.

Asimismo, el Grupo BBVA ha puesto a disposición de Venezuela 28 toneladas de ayuda humanitaria a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

Y profesionales de distintas áreas del grupo están prestando apoyo especializado a BBVA Provincial. Entre otros, equipos de México con amplia experiencia en daños provocados por terremotos están colaborando estrechamente en las labores de revisión de edificios y su reparación.