N26, el neobanco que abrió camino en Europa, logra su primer año de beneficios desde que nació en 2013

N26 está diversificando su negocio y ha lanzado en España una tarifa móvil con la red 5G de Orange, siendo este su segundo mercado de telecomunicaciones tras Alemania.

En el primer trimestre de 2026, N26 ha mantenido su impulso con un beneficio neto de 9,8 millones de euros.

El neobanco alemán cuenta actualmente con 5,6 millones de clientes activos y 10.500 millones de euros en depósitos.

N26 ha logrado su primer año con beneficios desde su fundación en 2013, cerrando 2025 con 1,6 millones de euros de beneficio neto.

N26, uno de los neobancos que abrieron camino en Europa, ha logrado cerrar 2025 como su primer año con beneficios desde que fue fundado en 2013. Un hito que se le resistía, pero del que ya se ha quitado la espina.

Con sede en Berlín (Alemania), N26 fue pionero en ofrecer la primera cuenta bancaria móvil operativa en toda Europa. Consiguió su propia licencia bancaria europea completa en 2016 y cuenta con más de 24 mercados operativos.

Un año antes, en 2012, había nacido bunq en Países Bajos. Puede considerarse a N26 y a bunq como los padrinos del sector. Dos años más tarde, en 2015, Revolut y Monzo vieron la luz en Reino Unido y Trade Republic también salió del cascarón en Alemania.

En 2025, N26 alcanzó su primer año completo de rentabilidad, registrando un beneficio neto a nivel grupo de 1,6 millones de euros. Ha tardado en dar el salto, pero cuando por fin lo ha dado, ha sido de gigante, puesto que un año antes (2024) había cerrado con pérdidas de 42 millones de euros.

En 2019, año previo a la pandemia, N26 registraba pérdidas de 217 millones. En 2023, las moderaba a menos de la mitad, con números rojos de 102 millones.

Pero parece que N26 ha logrado coger velocidad de crucero. Según los resultados preliminares, N26 ha mantenido un fuerte impulso en el primer trimestre de 2026, generando un beneficio neto del grupo de 9,8 millones de euros.

En la actualidad, N26 cuenta con 5,6 millones de clientes activos y 10.500 millones de euros en depósitos.

Algunos expertos como Gabriela Orille, consejera independiente de Denarius Finance y fundadora y CEO de Flinket, se preguntan si N26 llega demasiado tarde a la rentabilidad en un mercado tan competido como el de los neobancos.

"El neobanco que nos inspiró a todos allá por 2016 es el que ha llegado más tarde a la rentabilidad. Ahora viene la parte difícil. Con esa base [de clientes activos y depósitos], la pregunta ya no es si sobrevive, es si puede competir con Revolut en los segmentos donde Revolut está ganando: hipotecas, business o wealth", cuestiona Orille.

Comparativamente, Revolut cerró el 2025 con un beneficio neto de 1.500 millones de euros, un 65% más que doce meses antes. Lo que supuso su quinto año consecutivo de rentabilidad neta.

Ante esta tesitura, N26 está tratando de diversificar negocios con servicios complementarios a las finanzas personales. Por ejemplo, ha lanzado en España una tarifa móvil con la red 5G de Orange, convirtiéndose nuestro país en su segundo mercado de telecomunicaciones, después de Alemania, su mercado natural.