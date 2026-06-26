Trea vendió su paquete de Cajamar antes de que Crédit Agricole acordara su entrada

La entrada de Crédit Agricole refuerza el modelo cooperativo de Cajamar y busca respaldar su crecimiento en España, sujeto a aprobación regulatoria.

La alianza estratégica en fondos entre Cajamar y Trea sigue vigente y continuará hasta su finalización pactada, pese a la salida de Trea del capital.

Crédit Agricole adquirirá el 9,9% de la cabecera de Cajamar y colaborará en áreas como custodia, administración de activos, factoring, leasing y renting.

Trea Asset Management vendió su paquete accionarial del 2,8% en Cajamar antes del acuerdo entre la entidad y Crédit Agricole.

Cajamar busca un nuevo rumbo accionarial y sustentar sus distintos negocios con otros socios de referencia. El miércoles se anunció que el gigante francés Crédit Agricole llegó a un acuerdo con el grupo financiero almeriense para comprar el 9,9% de su entidad cabecera y colaborar con sus cajas rurales en varios de sus negocios.

Una alianza que incluye varios acuerdos comerciales en las áreas de custodia y administración de activos, factoring, leasing y renting de vehículos y bienes de equipo o soluciones de inversión.

Pero, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, este movimiento en el capital viene precedido de otros anteriores. De forma soterrada, durante el último año, Cajamar ha ido mudando de piel en su accionariado para llegar al punto actual.

En septiembre de 2015, el Grupo Cajamar y la gestora barcelonesa Trea Asset Management firmaron un acuerdo estratégico para comercializar y gestionar fondos de inversión.

Un matrimonio que todavía tiene por delante en torno a un lustro de duración y que ha sido muy próspero para ambas partes. Cajamar ha logrado distribuir a sus clientes un buen número de fondos garantizados, estructurados a vencimiento y de renta fija que le dejan unas comisiones mayores que otros productos financieros, mientras que Trea AM ha conseguido disparar su volumen bajo gestión gracias a la red que le ha puesto sobre la mesa Cajamar.

Cuando sellaron el acuerdo, Trea contaba con más de 1.300 millones de euros en activos bajo gestión de clientes institucionales. Sobre todo, de Banco Mediolanum, el otro gran cliente de la gestora de Carlos Tusquets además de la propia Cajamar. Hoy día, Trea AM administra más de 7.000 millones para ambos grupos, con un gran impulso dentro de Cajamar.

En 2015, además de la alianza estratégica en fondos, Trea adquirió un paquete accionarial del 2,8% en Banco de Crédito Social Cooperativo, la entidad cabecera del grupo Cajamar, por 30 millones de euros.

Salida del capital

Durante una década, la gestora ha sido el principal accionista financiero no cooperativo de Cajamar. Pero entre septiembre y octubre de 2025, la firma de Tusquets se desprendió de su paquete y salió del capital de Cajamar, lo que ha servido para allanar el camino a la entrada ocho meses después de Crédit Agricole.

No obstante, según ha confirmado este periódico con fuentes de las entidades, la alianza en fondos sigue vigente y llegará hasta su final como acordado.

En este transcurso, también han salido del capital de Cajamar otros accionistas que no eran cooperativas de crédito, sino más bien cooperativas agroalimentarias o empresas locales que en su momento decidieron apoyar la constitución de Cajamar.

El acuerdo entre Cajamar y Crédit Agricole se basa en las raíces cooperativas compartidas por ambos grupos y respaldará el crecimiento de Grupo Cajamar mediante la experiencia del grupo galo en determinadas actividades financieras.

Esta operación está sujeta a la no oposición de las autoridades competentes y se espera que se formalice en los próximos meses.

Grupo Cajamar cuenta con 18 cajas rurales bajo su paraguas que dan servicio a más de 3,9 millones de clientes en España. A cierre de marzo, administraba activos por importe de 64.678 millones de euros y un volumen de negocio de 113.647 millones.