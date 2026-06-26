CaixaBank nombra a Jordi Soldevila nuevo director de Comunicación y Relaciones Institucionales

Martínez Gistau continuará vinculada al departamento de Comunicación durante los próximos meses para facilitar la transición.

La designación de Soldevila está pendiente de validación por parte del Banco Central Europeo.

Jordi Soldevila era consejero delegado de BuildingCenter y director de Real Estate de Activos Adjudicados de CaixaBank.

CaixaBank ha nombrado a Jordi Soldevila como nuevo director de Comunicación y Relaciones Institucionales, en sustitución de María Luisa Martínez Gistau.

Relevo al frente de la comunicación de CaixaBank. La entidad ha nombrado a Jordi Soldevila como nuevo director de Comunicación y Relaciones Institucionales.

Soldevila era hasta el momento consejero delegado de BuildingCenter y director de Real Estate de Activos Adjudicados de CaixaBank.

Sustituye a María Luisa Martínez Gistau, que llevaba veinticinco años en el cargo y una década como miembro del comité de dirección de la entidad financiera.

La llegada del nuevo responsable está pendiente de validación por parte del Banco Central Europeo, que debe dar luz verde a su idoneidad.

Soldevila asegura que asume el reto con el "compromiso de impulsar el desarrollo de la actividad y contribuir al crecimiento de la entidad, dando continuidad al trabajo realizado en los últimos años".

Martínez Gistau, por su parte, seguirá vinculada al departamento de Comunicación durante los próximos meses para facilitar la transición.

Asegura que "cierra un ciclo profesional, pero la experiencia adquirida en estos años me permitirá afrontar nuevos retos profesionales en otros sectores".

La salida de Soldevila de su puesto como consejero delegado de Building Center, motiva que Borka Kaiser pase a ocupar el puesto.

Trayectoria de Soldevila

Jordi Soldevila es consejero delegado de BuildingCenter y director de Real Estate de Activos Adjudicados de CaixaBank.

Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por IQS y cuenta con formación directiva en IESE.

Ha desarrollado toda su carrera profesional en el grupo CaixaBank, lo que le proporciona un profundo conocimiento de la organización, su negocio y el sector financiero e inmobiliario.

A lo largo de su trayectoria ha ocupado distintas responsabilidades en el ámbito del desarrollo corporativo y negocio inmobiliario, participando en procesos clave de transformación y crecimiento de la entidad.

Asimismo, forma parte de diversos consejos de administración del sector.