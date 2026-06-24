Santander negociará con los sindicatos un acuerdo de prejubilaciones, pero sin objetivo de salidas

El banco ha reducido su red de oficinas en España, pasando de 3.433 en 2016 a 1.607 en marzo de 2024.

Banco Santander y los sindicatos tienen previsto seguir negociando en las próximas semanas el marco que regirá las prejubilaciones de los empleados que quieran acogerse a ellas, con tal de mejorar las condiciones por parte de los agentes sociales, aunque no existe ningún objetivo concreto de salidas de personal ni de reducción de la plantilla. Con todo, fuentes del mercado afirman que la cifra podría situarse entre los 2.000 y los 3.000 empleados.

La entidad y los representantes de los trabajadores cerraron ayer la primera reunión sobre este tema, con el objetivo de crear un marco que regule las condiciones de salida de forma general para todos los empleados. Los sindicatos venían reclamando un acuerdo de este tipo desde hace tiempo.

No obstante, las prejubilaciones no son una novedad, ya que hasta ahora también se venían haciendo. Un portavoz de Banco Santander ha afirmado que "no existe un objetivo de gente" que tenga que salir del banco. Además, en todo caso será un proceso voluntario por ambas partes, por lo que la empresa puede declinar que se produzcan ciertas salidas y los trabajadores no están obligados a acogerse al plan.

El sindicato CGT indicó la semana pasada que tenían como objetivo cerrar este acuerdo para mediados de julio. En opinión de este sindicato, la negociación debe llevar a mejorar las condiciones de las prejubilaciones, aprovechando el músculo económico del banco tras lograr beneficios récord y por los ahorros generados tanto por la inteligencia artificial (IA) como por el cierre de oficinas.

Santander cerró el mes de marzo con un total de 1.607 oficinas en España, lo que supone una reducción de 185 sucursales frente a marzo de 2025. A nivel grupo, cerró algo más de 1.000 oficinas. Hace diez años, en marzo de 2016, Santander contaba con 3.433 oficinas en España.

Según otro comunicado de UGT de la semana pasada, Santander se ha comprometido a frenar los cierres de oficina hasta final de año, aunque eso no implica que alguna sucursal pueda pasara a un agente.

Respecto al total de empleo, en marzo, el banco contaba a nivel grupo con 185.000 empleados, lo que supone una reducción de 11.000 trabajadores frente a un año antes.

Preguntado por esta reducción en la conferencia con analistas tras la publicación de los resultados del primer trimestre, el consejero delegado, Héctor Grisi, indicó que es consecuencia de la transformación y simplificación que está acometiendo el banco. "Cuando simplificas y automatizas procesos necesitas menos gente de lo normal. Y eso es exactamente lo que está pasando", afirmó el CEO. En todo caso, el banco espera aumentar su plantilla como consecuencia de las adquisiciones de TSB en Reino Unido y Webster en Estados Unidos.