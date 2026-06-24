Crédit Agricole compra el 9,9% de la entidad cabecera de Cajamar y colaborarán en varios de sus negocios

La operación elevará el ratio de capital de Cajamar del 16,6% al 17,1% y está pendiente de aprobación por las autoridades competentes.

El acuerdo busca impulsar el desarrollo comercial y el crecimiento orgánico de Cajamar, ampliando la oferta de productos y servicios financieros para sus clientes.

Ambas entidades colaborarán en áreas como custodia y administración de activos, factoring, leasing y renting de vehículos y soluciones de inversión.

El banco francés Crédit Agricole ha llegado a un acuerdo con Banco de Crédito Social Cooperativo, entidad cabecera del grupo Cajamar, para colaborar en el negocio y para hacerse con una participación minoritaria del 9,9%, según ha informado en un comunicado.

El objetivo de la alianza estratégica es "impulsar" el desarrollo comercial de Cajamar y su crecimiento orgánico. Cajamar ha explicado que este acuerdo permitirá a los clientes "beneficiarse de una gama más amplia de productos y servicios financieros".

"La incorporación como accionista de uno de los mayores grupos bancarios, compartiendo la misma afinidad con un modelo de crédito cooperativo, proporcionará más impulso a nuestra expansión y el desarrollo de nuestra estrategia", ha afirmado el consejero delegado de Banco de Crédito Social Cooperativo, Manuel Yebra.

Además de la toma de la participación, que ninguna de las dos partes ha cuantificado en términos económicos, la alianza incluye varios acuerdos comerciales en las áreas de custodia y administración de activos, factoring, leasing y renting de vehículos y bienes de equipo o soluciones de inversión.

El acuerdo se basa en las raíces cooperativas compartidas por ambos grupos y respaldará el crecimiento de Grupo Cajamar mediante la experiencia de Crédit Agricole en determinadas actividades financieras, ha asegurado Cajamar.

Para el banco español, su ratio de capital en su variante phased in se elevará del 16,6% al 17,1%, sin impacto significativo en la ratio de CET1. Ambas partes esperan un "impacto positivo" en los ingresos mutuos.

Esta operación está sujeta a la no oposición de las autoridades competentes y se espera que se formalice en los próximos meses.

Grupo Cajamar cuenta con 18 cajas rurales bajo su paraguas que dan servicio a más de 3,9 millones de clientes en España. A cierre de marzo, administraba activos por importe de 64.678 millones de euros y un volumen de negocio de 113.647 millones.