La banca española usa el caso de Bizum para colaborar en el impulso de FrauDfense contra el fraude financiero

Expertos consideran que FrauDfense puede ser especialmente útil para la banca privada, donde los desfalcos son menos frecuentes pero implican grandes sumas de dinero.

La herramienta ya ha sido testada en procesos como alta de clientes, contratación de productos y pagos, incluyendo Bizum y tarjetas.

FrauDfense se inspira en el éxito de Bizum y busca sumar a todo el sector financiero español, poniendo su servicio Check a disposición de más compañías.

Santander, BBVA y CaixaBank han lanzado FrauDfense, una plataforma conjunta para prevenir el fraude financiero con intercambio seguro de información entre entidades.

El exitoso caso de Bizum, tanto en uso generalizado por parte de la población como en colaboración entre los bancos españoles para su desarrollo, abre la puerta a más pruebas de este tipo entre las entidades. Y la próxima ya está en su primera fase.

Santander, BBVA y CaixaBank han lanzado un servicio conjunto para prevenir el fraude financiero: FrauDfense. Su plataforma tecnológica está concebida para el intercambio seguro de información entre entidades financieras.

Los tres grandes bancos son sus accionistas fundacionales, pero la entidad ha abierto la participación al conjunto del sector financiero nacional, poniendo el servicio FrauDfense Check a disposición de nuevas compañías.

Como se hizo con Bizum, donde casi todo el sector está en su capital o lo pone a disposición de su clientela.

La herramienta de FrauDfense ha sido testada durante el último año, en operativas como el alta de clientes, la contratación de productos, transferencias, pagos con Bizum y operaciones con tarjetas.

Bizum La plataforma de pagos instantáneos ya cuenta con 31 millones de usuarios y puede presumir de haber realizado 4.000 millones de operaciones. La media actual es de 30 Bizums al segundo. Actualmente, Bizum está participada por 22 entidades de crédito españolas, representando en torno a un 96% de la cuota de mercado español.

El viernes pasado, en un foro económico organizado por AEB, CECA y Unacc, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, aseveraba que "la competencia entre entidades debe seguir siendo intensa en el negocio, en la calidad del servicio, en la innovación y en la capacidad de atraer y acompañar a los clientes. Pero hay ámbitos en los que cooperar más no debilita la competencia: la refuerza".

Y puso el foco en "la ciberseguridad, la inteligencia artificial responsable, la resiliencia operativa y determinadas infraestructuras tecnológicas comunes", que son "espacios naturales de cooperación sectorial". Escrivá aprovechó para situar al Banco de España como "parte activa" de esa cooperación.

Precisamente, en las palabras del gobernador se dejaba entrever el orgullo de Bizum y las grandes posibilidades que tienen plataformas colaborativas como la de FrauDfense.

La semana pasada también tuvo lugar la presentación de un informe de Babel y Digit Institute donde se daban algunas pistas de por dónde discurre el sector. La principal conclusión es que la banca necesita pasar de pilotos de IA a despliegues gobernados para responder al nuevo crimen financiero.

"La ventaja no será tener IA, sino operarla con gobierno y trazabilidad antes de que el regulador lo exija. Hoy, quien gobierne su dato y sus agentes llegará a la cita con ventaja", advertía Marga García, managing director de Sector Banca de Babel.

Apenas una de cada diez entidades tiene plataformas agénticas en producción real, frente al 74% que planea desplegarlas en los próximos dos años.

Como el Cirbe

Así, "para entidades más pequeñas que no tienen tanta capacidad de desarrollo propio, FrauDfense es ideal. La banca es el sector más colaborador, Bizum es el gran ejemplo". De ahí que García vea a FrauDfense como "una plataforma que tiene que ganar tamaño con la incorporación de más entidades financieras".

Según el informe 'Babel Banking Radar: Agentic Financial Crime 2026', la consultora McKinsey estima una ventaja de cuatro puntos porcentuales en RoTE para los bancos que lideren la transición. Los rezagados quedarán con una base de costes estructuralmente no competitiva.

Si se mira hacia el otro lado del Atlántico, el fraude habilitado por IA superó los 893 millones de dólares en 2025 en Estados Unidos, con proyecciones de 40.000 millones anuales en los próximos años.

Las identidades sintéticas drenan entre 30.000 y 35.000 millones anuales de los sistemas financieros globales. "No son sólo cifras: son los ahorros de clientes particulares que confiaron en el sistema sin entender plenamente los riesgos a los que estaban expuestos", reza el informe.

En la actualidad, y a nivel local, FrauDfense está en prueba piloto, y los expertos de Babel cuentan con que se convertirá en una suerte de plataforma similar a la Central de Información de Riesgos del Banco de España (Cirbe), el registro en el que figuran la inmensa mayoría de los préstamos, créditos y avales que los bancos del país mantienen con sus clientes.

Esto es, una base de datos que recoge todas las deudas pendientes de pago que un cliente o avalista mantiene, siempre que sean por un valor superior a los 9.000 euros.

Para Isabel Fernández, managing director de Tecnologías Exponenciales de Babel, una herramienta como FrauDfense puede ser muy útil en segmentos financieros como la banca privada, donde se mueven altos patrimonios y grandes fortunas.

"Normalmente, los desfalcos son menos que en la banca retail y, además, afloran muy pocos por la opacidad o privacidad del servicio. Pero cuando ocurren, se pierden muy grandes sumas de dinero", afirma Fernández.