Escrivá (BdE) aboga por crear una facilidad europea de liquidez en resolución para los grandes bancos en problemas

Europa necesita 1,4 billones de euros de inversión anual para no quedarse atrás frente a Estados Unidos y China, según la consultora Oliver Wyman.

El informe de AEB, CECA, Unacc y EY señala que estas medidas de competitividad e integración podrían aumentar el PIB de la eurozona un 2,7%.

La AEB estima que simplificar la regulación bancaria y la integración de mercados podría liberar 2 billones de euros en Europa, de los cuales 250.000 millones corresponderían a España.

José Luis Escrivá propone crear una facilidad europea de liquidez en resolución para grandes bancos en problemas, respaldada por el BCE y una garantía europea.

Inversiones productivas y de más riesgo a largo plazo, innovación y simplificación regulatoria para que Europa crezca más y no se quede atrás frente a Estados Unidos y China, y con la banca y los mercados de capitales dándose la mano para canalizar este nuevo y tan deseado ecosistema. Eso es lo que piden las principales entidades bancarias y sus patronales.

Pero, además de la Unión de Ahorro e Inversiones, proyecto central europeo y que da forma a buena parte de estas demandas, no hay que olvidar la otra cara de la moneda. Las crisis y el abordaje de los bancos en dificultades.

En este sentido, y poniendo la venda antes que la herida, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha recordado en un foro bancario organizado por AEB, CECA y Unacc que "la Unión Bancaria necesita contar con un marco europeo creíble para la provisión de liquidez en resolución".

Y ha abogado por lo que, a su juicio, sería la "respuesta más coherente". Esto es, "articular una facilidad europea de liquidez en resolución, proporcionada por el BCE y respaldada por una garantía europea, para las entidades significativas de mayor tamaño que pudieran necesitar apoyo tras una resolución".

"Si una entidad es supervisada por el Mecanismo Único de Supervisión, resuelta por la Junta Única de Resolución y autorizada a reabrir tras la resolución, resulta lógico que el respaldo de liquidez tenga también una naturaleza europea".

Y ha añadido Escrivá: "Esta línea común reforzaría la credibilidad del marco de resolución, reduciría la dependencia de soluciones nacionales y contribuiría a preservar la confianza desde el primer momento, precisamente para minimizar la probabilidad de que tuviera que utilizarse".

Los últimos grandes hitos de resolución bancaria en Europa incluyen a Credit Suisse en 2023 (en Suiza, fuera de la UE, y que fue rescatado por UBS) y al Sberbank Europe AG en 2022. Dentro de la Unión Bancaria Europea, la JUR no ha ejecutado procesos de resolución de gran escala desde el histórico caso en España del Banco Popular en 2017, que fue rescatado por Santander.

Crecimiento

Pero, volviendo al leitmotiv del foro, 'Competitividad para el Crecimiento', la AEB calcula que simplificar la regulación bancaria e integrar los mercados liberará 2 billones de euros.

La presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, ha adelantado que incorporar la competitividad entre los objetivos del BCE, racionalizar el marco de capital, simplificar el sistema y proceso normativo e integrar los mercados financieros en Europa permitirá liberar al sector bancario comunitario más de 2 billones de euros, de los que 250.000 millones corresponderían a España.

A este respecto, Kindelán ha argumentado que, tal y como atestigua el informe elaborado por AEB, CECA y Unacc junto con la consultora EY, el impacto en el PIB de la eurozona sería del 2,7%.

Y todo ello en un momento que, como publicó este periódico, la consultora Oliver Wyman estima que Europa necesita 1,4 billones de euros de inversión anuales para no ceder ante EEUU y China. Cifra que supone un 75% más en comparación al 'informe Draghi' de 2024, cuando se hablaba de 750.000 a 800.000 millones de euros.

En cuanto a los pasos a adoptar para alcanzar la cifra, la directiva ha defendido que el primero pasa por incorporar la competitividad de forma "explícita" entre los objetivos del regulador y supervisor. Así, la representante de la patronal bancaria ha precisado que la estabilidad financiera ya está garantizada con niveles históricamente altos de capital, rentabilidad y resiliencia, por lo que ha llamado a "dar un paso más".

"La estabilidad sin crecimiento no nos permitirá hacer frente a los retos que tenemos por delante. No se trata de elegir entre estabilidad y competitividad, se trata de combinar y ampliar ambos objetivos", ha aseverado la dirigente.