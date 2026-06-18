Armengol (Banco Sabadell) destaca el papel de Madrid como "uno de los grandes motores económicos de España"

El CEO del banco identifica a la inteligencia artificial, la industria de defensa y el sector inmobiliario como áreas clave de potencial crecimiento e inversión.

Armengol defiende que el BCE mantenga los tipos de interés entre el 2% y el 3% para asegurar financiación a costes razonables y estabilizar la política monetaria.

Sabadell celebra 50 años en Madrid, donde la entidad ha experimentado su mayor crecimiento orgánico y la región representa el 15% de su volumen de negocio.

Marc Armengol, CEO de Banco Sabadell, resalta el papel de Madrid como uno de los grandes motores económicos de España y la región que más aporta al PIB nacional.

El nuevo consejero delegado de Banco Sabadell, Marc Armengol, ha recalcado el papel de la Comunidad de Madrid como "uno de los grandes motores económicos de España" durante un desayuno informativo en la Cámara de Comercio de Madrid.

Dado que en este 2026 se cumplen 50 años de presencia del Sabadell en Madrid, Armengol ha destacado que Madrid es la región que más aporta al PIB nacional y crece por encima de la media.

Para el banco, es la región en la que más ha crecido de manera orgánica, supone el 15% del volumen de negocio del banco y es la dirección territorial no singular -en la que no ha comprado bancos- más grande.

También ha defendido que el Banco Central Europeo (BCE) mantenga los tipos de interés en una franja de entre el 2% y el 3% para garantizar que la financiación continúe ofreciéndose a unos costes “razonables”.

Según ha detallado el CEO de la entidad, situar el precio del dinero en esa horquilla permitiría estabilizar la política monetaria tras el fuerte repunte registrado en los últimos años, motivado por la crisis inflacionista derivada de la pandemia y la guerra de Ucrania, después de un largo periodo de tipos negativos durante la década pasada.

Armengol ha recordado que la deuda de las empresas en relación con el Producto Interior Bruto (PIB) se sitúa en el 81% y la de los hogares representa el 43% del PIB, “mínimo desde hace dos décadas”, en ambos casos. También ha destacado que España no presenta déficit por cuenta exterior y que los índices de morosidad se encuentran en los niveles más reducidos desde 2008, con un 3,3 para las compañías y un 2,3 para las familias.

En este escenario, el máximo ejecutivo del banco ha afirmado que perciben una “buena dinámica en la situación empresarial”. “A pesar de la incertidumbre, seguimos viendo apetito por parte del inversor y nosotros somos la gasolina que permite acompañar en este crecimiento”, ha añadido.

Inteligencia artificial

Armengol ha señalado, además de la inteligencia artificial (IA), a la industria de defensa y al sector inmobiliario como ámbitos con alto potencial.

“Hay problemas derivados por la inestabilidad geopolítica que crean oportunidades como es el caso del sector de defensa. Otro, es la vivienda, que también presenta oportunidades de inversión y crecimiento en el futuro”, ha indicado el CEO.

Sobre la situación del propio banco, el directivo ha explicado que la entidad ha salido “reforzada” tras la opa fallida de BBVA sobre Sabadell. “El banco está en uno de los mejores momentos de su historia. Ha acelerado mucho en su capacidad de crecimiento, mejorando los criterios y está, desde el punto de vista de capital y liquidez, en su mejor momento”, ha recalcado.