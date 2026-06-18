Adicae se personará en el expediente de la CNMC a la banca pero Jefferies no prevé multas a los seis grandes bancos

Jefferies señala que el mercado hipotecario español es uno de los más competitivos de Europa y que el encarecimiento de las hipotecas fue inferior al aumento del Euríbor.

El banco de inversión Jefferies considera que el riesgo de sanciones significativas para los bancos es limitado y prevé un desenlace favorable para el sector.

La asociación critica la actuación "oligopolística" del sector bancario y acusa a las entidades de concertar condiciones en hipotecas a tipo fijo.

Adicae se personará en el expediente de la CNMC contra los seis grandes bancos españoles por posibles prácticas anticompetitivas en el mercado hipotecario.

La asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha confirmado que se personará en el expediente abierto por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a los seis grandes bancos españoles -Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Bankinter y Unicaja- por posibles prácticas anticompetitivas en el mercado hipotecario.

"La Junta Directiva Nacional de Adicae ya se ha dirigido a los servicios jurídicos para preparar una personación en este importante expediente, en el que los consumidores tienen derecho a estar", ha aseverado la agrupación.

En este sentido, la organización ha explicado que después de más de diez años en los que todo el sector ha estado haciendo promoción de hipotecas a tipo fijo, el encarecimiento reciente de éstas y el anuncio de directivos de las entidades sobre un futuro incluso más alto, "resulta muy llamativo".

"La banca, que ha actuado oligopolísticamente durante muchos años, demuestra reafirmarse en esta ilegítima posición. En las hipotecas, la banca española ha tenido su gran negocio, y además podríamos decir que ha sido concertado colectivamente en cualquiera de las fórmulas (variable o fija)", han asegurado desde Adicae.

Así, la asociación ha señalado que pese a que la crisis derivada por la guerra en Oriente Próximo y la consiguiente inflación ha llevado a una única subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) de 25 puntos básicos, hasta el 2,25%, "la gran banca quiere anticipar la elevación de tipos fijos mucho más altos".

"Los precios rebajados al 1% o 1,5%, a fin de conseguir un volumen mayoritario de hipotecas a tipo fijo, era una cantidad de competencia entre ellos, por lo que consiguieron elevar las hipotecas fijas a cientos de miles de consumidores, y por tanto tienen que atenerse a las consecuencias y no prepararse con declaraciones sibilinas entre ellos que anticipan futuras elevaciones concertadas sin los motivos enunciados", ha argumentado la asociación.

En este contexto, el presidente de Adicae, Manuel Pardos, ha criticado que "no hace falta reunirse en ningún conciliábulo desde hace muchas décadas en Europa y en el mundo para que se constituya un oligopolio, sino que basta con la coincidencia de intereses y de objetivos y actuaciones para que constituya una concertación a la que la banca española está demasiado acostumbrada".

Como publicó este periódico, los seis bancos vigilados por la CNMC achacan a la agresividad del mercado y no a un pacto su suelo en las hipotecas fijas.

Mientras, el banco de inversión Jefferies considera que la investigación abierta por parte de la CNMC a los seis grandes bancos del Ibex 35 por posibles prácticas anticompetitivas en el mercado hipotecario, cuya instrucción durará 24 meses, tiene un "riesgo limitado" y no espera que desemboque en sanciones significativas para el sector.

Jefferies ha reconocido en un reciente informe que el mercado hipotecario español sigue siendo "uno de los más competitivos de Europa", argumento que tanto la patronal bancaria como las propias entidades han reiterado en los últimos días ante la sorpresa de la noticia.

Asimismo, los analistas de la firma han apuntado que durante el último ciclo de subidas de tipos de interés, el encarecimiento de las hipotecas en España fue "significativamente inferior" al aumento del Euríbor a 12 meses, lo que redujo "notablemente" los márgenes del negocio hipotecario, especialmente en el segmento de los préstamos a tipo fijo.

Sin sanciones relevantes

Aunque la normativa contempla multas de hasta el 10% de la facturación mundial de los grupos en casos de infracciones de tipo cartel, se trata de un escenario "meramente teórico y poco probable".

En este sentido, el banco de inversión espera "un desenlace favorable para el sector" y no prevé "sanciones relevantes para las entidades afectadas, si es que finalmente se impone alguna".

Por otro lado, Jefferies ha recordado que una investigación previa de la CNMC sobre la baja remuneración de los depósitos en España concluyó a favor de las entidades financieras.