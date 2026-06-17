El neobanco N26 lanza en España una tarifa móvil con la red 5G de Orange

Los nuevos usuarios que se den de alta antes del 31 de julio disfrutarán de una oferta de lanzamiento de 9,99 euros al mes durante el primer año.

Los clientes pueden activar la tarifa 5G de Orange directamente desde la app de N26, sin necesidad de SIM física ni contratos de permanencia.

La tarifa ofrece datos, llamadas y SMS nacionales ilimitados, además de 20 GB mensuales de datos en roaming en la UE y el EEE, por 11,99 euros al mes.

N26 ha lanzado en España su propia tarifa móvil, convirtiéndose en su segundo mercado de telecomunicaciones tras Alemania.

El neobanco germano N26 ha lanzado en España la tarifa móvil N26, su nuevo plan de telefonía móvil. España se convierte así en su segundo mercado de telecomunicaciones, después de Alemania.

Los clientes de España ya pueden contratar un plan de telefonía móvil local directamente a través de la aplicación de N26 y disfrutar de acceso inmediato a la red 5G de Orange, todo ello sin necesidad de una tarjeta SIM física.

Los clientes con dispositivos compatibles pueden activar su tarifa móvil directamente en la aplicación de N26, sin papeleo, sin esperas y sin tener que acudir a una tienda de telefonía.

La tarifa local de N26 incluye datos ilimitados, llamadas y mensajes de texto nacionales ilimitados, así como 20 GB mensuales de datos gratuitos en itinerancia (roaming) dentro de la UE y el Espacio Económico Europeo, por una tarifa plana de 11,99 euros al mes.

Los clientes que se den de alta antes del 31 de julio, podrán beneﬁciarse de una oferta de lanzamiento exclusiva, pagando sólo 9,99 euros al mes durante su primer año. Los clientes pueden elegir entre portar un número de teléfono existente u obtener un nuevo número proporcionado por N26.

Para una mayor ﬂexibilidad, los clientes también podrán cancelar su plan en cualquier momento, sin tener que preocuparse por largos contratos de duración determinada ni compromisos vinculantes.

"La banca moderna es a día de hoy una experiencia móvil, lo que significa que estar siempre conectado y las ﬁnanzas personales van ahora de la mano", señala Antón Díez Tubet, director general de N26 para España y Portugal.

Este lanzamiento se suma a la oferta de N26 Travel en 2025, ampliando aún más la oferta de telecomunicaciones de N26 y ayudando a los clientes a mantenerse conectados tanto en su país de residencia como en el extranjero.