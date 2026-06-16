Ofensiva de Revolut para captar clientes: mejora su cuenta al 3,51% TAE y bate el 3,04% de Trade Republic

La competencia entre neobancos se intensifica, con ofertas de remuneración al ahorro superiores al 3% en varias entidades como B100, Bankinter y Openbank.

La fintech busca ampliar su base de clientes, que ya supera los 6,5 millones en España, y abrirá su primera tienda física en Barcelona.

La promoción de Revolut no exige condiciones adicionales y aplica sobre un saldo máximo de 25.000 euros hasta el 16 de octubre.

Revolut eleva la rentabilidad de su Cuenta Remunerada al 3,51% TAE para nuevos clientes en España, superando la oferta de Trade Republic.

Ofensiva de Revolut por crecer más en España si cabe y robarle una mayor cuota de mercado a la gran banca, pero también por frenar a rivales directos entre los neobancos como Trade Republic.

El gigante fintech ha mejorado las condiciones de su Cuenta Remunerada en España, elevando la rentabilidad al 3,51% TAE en exclusiva para nuevos clientes.

Además, la promoción es sin condiciones ni letra pequeña: no hay que traer nómina, ni vincular Bizum, ni solicitar una tarjeta. La oferta está abierta hasta el 16 de agosto y la rentabilidad promocional estará vigente hasta el 16 de octubre. Y la promoción aplicará sobre un saldo máximo de 25.000 euros por usuario.

Revolut pisa el acelerador en un momento en el que la fintech acaba de superar la barrera de los 6,5 millones de clientes en España. Y en plena expansión, generando 800 nuevos empleos de aquí a 2030, abriendo su primera tienda física del mundo en Barcelona y desplegando una red de 200 cajeros automáticos en todo el territorio nacional antes de fin de año.

"El ahorro está hoy en el centro de la conversación financiera en España y creemos que los usuarios merecen una alternativa que combine rentabilidad competitiva, flexibilidad y una experiencia simple y transparente", señala Ignacio Zunzunegui, director de Crecimiento para Europa del Sur, Latam y EEUU de Revolut.

El paso dado por Revolut se produce pocos días después de que el BCE haya subido los tipos de interés por primera vez en tres años para contener la inflación provocada por la guerra de Irán. En el caso de la facilidad de depósito, la tasa de referencia actual, lo ha hecho en 25 puntos básicos, hasta el 2,25%.

La agresiva política comercial de Revolut confronta y bate a la de Trade Republic, que ha fichado al actor de Hollywood Brad Pitt como imagen de marca para captar nuevos clientes con una cuenta remunerada al 3,04% TAE.

Ofertas

Junto a Trade Republic, otros neobancos, bancos digitales o, incluso, bancos tradicionales están dando un paso al frente remunerando el pasivo a tasas atractivas para captar clientes.

Como B100, que remunera un 3% TAE; Bankinter, que tiene su cuenta digital al 2,5%, u Openbank (Grupo Santander), que paga un 2,5% más 200 euros por recibos.