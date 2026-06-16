La CNMC investiga a seis grandes bancos por posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de las hipotecas

El expediente tendrá un periodo máximo de 24 meses para su instrucción y resolución.

La CNMC considera que estas manifestaciones podrían haber facilitado la anticipación de comportamientos entre entidades, alterando la competencia en el sector bancario.

El procedimiento investiga si las declaraciones públicas de directivos sobre la futura política comercial, especialmente los tipos de interés de las hipotecas fijas, vulneran la normativa de competencia.

La CNMC ha abierto un expediente sancionador contra Bankinter, Santander, BBVA, Unicaja, CaixaBank y Sabadell por posibles prácticas anticompetitivas en el mercado hipotecario.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador contra Bankinter, Banco Santander, BBVA, Unicaja, CaixaBank y Sabadell por una posible infracción de la normativa de competencia en el mercado de las hipotecas.

En concreto, el organismo supervisor considera que determinadas declaraciones públicas realizadas por directivos de estas entidades podrían constituir indicios de una conducta contraria al artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

El expediente se centra en posibles prácticas que habrían afectado a la competencia en el mercado bancario.

Según la CNMC, se investiga si algunos directivos realizaron manifestaciones sobre la futura política comercial de sus entidades, especialmente en lo relativo a los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo.

Estas declaraciones podrían haber facilitado que otras entidades anticiparan el comportamiento de sus competidores, lo que podría alterar las condiciones de competencia en el sector.

El regulador subraya que la apertura del expediente no implica un juicio definitivo sobre los hechos investigados.

A partir de ahora, se abre un periodo máximo de 24 meses para la instrucción del procedimiento y su posterior resolución.