La AEB defiende que los bancos "cumplen la legalidad" tras el expediente abierto por la CNMC

España cuenta con uno de los mercados hipotecarios más competitivos de Europa, con tipos de interés más bajos que la media de la eurozona, según la AEB.

Se investiga si directivos de los bancos realizaron declaraciones públicas sobre la futura política comercial, especialmente sobre los tipos de interés de hipotecas a tipo fijo.

La CNMC ha abierto un expediente sancionador a seis bancos cotizados por posibles prácticas anticompetitivas en el mercado hipotecario.

La presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, defiende que los bancos españoles cumplen la legalidad, especialmente en materia de competencia.

La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, ha defendido este martes que las entidades bancarias en España "cumplen la legalidad", tras el expediente sancionador que ha incoado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a los seis bancos cotizados por posibles prácticas anticompetitivas en el mercado hipotecario.

"Los bancos cumplen la legalidad, y sobre todo en materia de competencia", ha afirmado Kindelán ante los medios de comunicación este martes.

La máxima responsable de la patronal bancaria ha recordado que España tiene el mercado hipotecario "más competitivo" de Europa. "Los tipos de interés sobre las hipotecas en España son casi un punto porcentual más baratas que la media de la eurozona, y esto redunda en ventaja de los consumidores y de las personas que son propietarias de vivienda en España y están hipotecados", ha dicho Kindelán.

Este martes, la CNMC ha incoado un procedimiento sancionador contra Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja por posibles conductas colusorias en relación con el mercado hipotecario.

En concreto, el organismo regulador ha explicado que se investiga la realización, por algunos de los directivos de estas entidades, de declaraciones públicas sobre la política comercial futura del banco relacionadas, en particular, con los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo.

En este sentido, la CNMC ha argumentado que tales declaraciones habrían permitido a las entidades del sector anticipar el comportamiento futuro de sus competidores.

Así, la institución ha avanzado que se ha abierto ahora un periodo máximo de 24 meses para la instrucción y resolución del procedimiento, aunque ha matizado que la incoación de este expediente "no prejuzga el resultado final de la investigación".